Gmail يحصل على تحديث جديد يتيح إرسال رسائل البريد الإلكتروني كمرفقات

أعلنت Google عن ميزة أخرى لـ Gmail مؤخرًا تتيح للمستخدمين إرسال البريد الإلكتروني كمرفقات في Gmail، الميزة متاحة حاليًا لمستخدمي G-suite وسيتم طرحها على جميع المستخدمين قريبًا.





تقول Google في منشور المدونة الخاص بها أن هناك العديد من المواقف التي يكون فيها إرفاق رسائل البريد الإلكتروني أكثر سهولة مقارنة بإعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني المنفصلة، إذا قمت بإرسال رسائل بريد إلكتروني كمرفقات، فيمكنك كتابة رسالة بريد إلكتروني موجزة إلى المستلمين وإرفاقها بمجموعة من رسائل البريد الإلكتروني الداعمة التي تسمح للمستلمين بفتح هذه الرسائل في عميل البريد.





سيعلم المستخدمون أن الميزة متوفرة عندما يكتشفون خيار "إعادة التوجيه كمرفق" في قائمة المزيد من ثلاث نقاط، وبمجرد إرفاق رسائل البريد الإلكتروني، تصبح "ملف .eml" ويمكنك إرفاقها مع العديد من رسائل البريد الإلكتروني التي تفضلها، وبمجرد النقر فوق ".eml" المرفق، سيتم فتحه في نافذة جديدة. علاوة على ذلك ، سيتم تشغيل خيار "إرفاق رسائل البريد الإلكتروني" الجديد افتراضيًا.



