Advertisements
Advertisements
Advertisements

بدء توافد المستفيدين على البنوك لصرف دعم حساب المواطن

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:20 ص
Advertisements
حساب المواطن
حساب المواطن
Advertisements
بدء توافد المستفيدين على البنوك لصرف دعم الدفعة الـ25 من برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء الموافق 10/12/2019 ميلاديا.

واعلن حساب المواطن عبر تويتر إنه أودع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين بداية من الثانية عشر منتصف الليل وسيستمر التوافد من جانب المواطنين حتى العاشرة مساء اليوم.

ووضع حساب المواطن للراغبين في الاستفسار رقم حساب المواطن، لكي يتواصلون مع لبرنامج في حالة حدوث مشكلة عند استلام الدعم وهو 19221.

ومن جانبه أكد حساب المواطن أن صرف دعم ديسمبر جاء وفقا لشروط وقواعد البرنامج وتتمثل في اتلالي:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شروط حساب المواطن رقم حساب المواطن رابط حساب لمواطن حساب المواطن حاسبة حساب المواطن برنامج حساب المواطن

أخبار تهمك

عاجل.. إطلاق نار داخل منزل نتنياهو وإصابة الحارس

منذ أقل من ساعة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

شاركت الموسيقار محمد عبدالوهاب.. من هي عفيفة إسكندر التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ حوالي 10 ساعات

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الثلاثاء 2019/12/10

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ يوم

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

منذ حوالي 11 ساعة

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 16 ساعة

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الأهلي يوضح حقيقة المفاوضات مع نجم المصري

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على الحد المانع من الحصول على دعم حساب المواطن

حساب المواطن يوضح أمر هام بشأن عمر المستقل.. تعرف عليه

شروط ومتطلبات تسجيل الفرد المستقل في حساب المواطن

حساب المواطن يعلن موعد إيداع الدعم للدفعة العشرين .. تسجيل حساب المواطن مستمر عبر هذا الرابط

حساب المواطن يحدد موعد إيداع الدعم للدفعة الـ20 .. إليك رابط تسجيل حساب المواطن

شروط إرفاق فاتورة الكهرباء في برنامج حساب المواطن

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:11 ص

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

05:30 ص

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الثلاثاء 2019/12/10

07:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status