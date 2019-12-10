بدء توافد المستفيدين على البنوك لصرف دعم حساب المواطن





واعلن حساب المواطن عبر تويتر إنه أودع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين بداية من الثانية عشر منتصف الليل وسيستمر التوافد من جانب المواطنين حتى العاشرة مساء اليوم.





ووضع حساب المواطن للراغبين في الاستفسار رقم حساب المواطن، لكي يتواصلون مع لبرنامج في حالة حدوث مشكلة عند استلام الدعم وهو 19221.





ومن جانبه أكد حساب المواطن أن صرف دعم ديسمبر جاء وفقا لشروط وقواعد البرنامج وتتمثل في اتلالي:





ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

بدء توافد المستفيدين على البنوك لصرف دعم الدفعة الـ25 من برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء الموافق 10/12/2019 ميلاديا.