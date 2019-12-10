اسعار العملات اليوم في مصر الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 .. الدولار يواصل استقراره في البنوك

اسعار العملات اليوم في مصر

حافظت اسعار العملات اليوم في مصر الثلاثاء 12-10-2019 على استقرارها مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة الماضية، وشهدت اسعار العملات الاجنبية من أهمها الدولار واليورو الاوروبي حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري وننشر فيما يلي آخر تحديثات اسعار العملات اليوم في مصر العربية والأجنبية وجاءت الأسعار على النحو التالي:

اسعار العملات الاجنبية في مصر اليوم

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس

16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، فيما استقر سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.