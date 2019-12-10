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اسعار العملات اليوم في مصر الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 .. الدولار يواصل استقراره في البنوك
الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:59 ص
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اسعار العملات اليوم في مصر
حافظت اسعار العملات اليوم في مصر الثلاثاء 12-10-2019 على استقرارها مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة الماضية، وشهدت اسعار العملات الاجنبية من أهمها الدولار واليورو الاوروبي حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري وننشر فيما يلي آخر تحديثات اسعار العملات اليوم في مصر العربية والأجنبية وجاءت الأسعار على النحو التالي:
اسعار العملات الاجنبية في مصر اليوم
سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس
16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، فيما استقر سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات الاجنبية الاخرى
سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.8069 جنيهًا للشراء 17.9437 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 21.1746 جنيهًا للشراء 21.3331 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.2436 جنيهًا للشراء 16.3706 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.8269 جنيهًا للشراء 14.9382 جنيهًا للبيع، فيما سجل متوسط سعر اليوان الصيني 2.2845 جنيهًا للشراء 2.3018 جنيهًا للبيع
اسعار العملات العربية اليوم
سجل سعر الريال سعودي 4.2885 جنيهًا للشراء 4.3208 جنيهًا للبيع، فيما سجل سعر الدينار كويتي 52.9544 جنيهًا للشراء 53.3644 جنيهًا للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 4.3785 جنيهًا للشراء 4.4112 جنيهًا للبيع.
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