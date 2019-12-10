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زعيمة هونج كونج تتجه لتعديل وزاري

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:13 ص
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احتجاجات هونج كونج
احتجاجات هونج كونج
وكالات
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تتجه زعيمة هونج كونج كاري لام، لتعديل وزاري بحلول نهاية العام لمحاولة معالجة الاضطرابات وسط تصاعد الضغط على حكومتها، حسبما ذكرت صحيفة "أبل ديلي"، اليوم الثلاثاء.

 

وقالت زعيمة هونج كونج، إن استعادة القانون والنظام على رأس أولوياتها، فيما تواجه المدينة التي تحكمها الصين احتجاجات مناهضة للحكومة منذ ستة أشهر شابتها أعمال عنف في بعض الأحيان.

 

وتحدثت لام المدعومة من بكين، بعد يومين من أكبر مظاهرة مناهضة للحكومة في المركز المالي الآسيوي منذ الانتخابات المحلية التي أجريت الشهر الماضي في استعراض قوي لدعم الحركة المؤيدة للديمقراطية.

 

وأضافت لام إنها ستغادر، يوم السبت، في زيارة معتادة لبكين، حيث ستطلع مسؤولي البر الرئيسي على أكبر أزمة سياسية في هونغ كونغ منذ عقود، بحسب ما ذكرت "رويترز".

 

وقالت لام في كلمتها الأسبوعية: "تنصب أولى أولويتي الآن حقا على استعادة القانون والنظام في هونغ كونغ وضمان استمرار تقدم هونغ كونغ اقتصاديا واجتماعيا".

وأضافت أن التعديل الوزاري ليس "مهمة فورية"، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

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الكلمات المفتاحية

هونج كونج زعيمة هونج كونج تعديل وزاري

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