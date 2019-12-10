انخفاض أسعار الفاكهة والخضروات بالبحر الأحمر 40% (صور)

تشهد أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق البحر الأحمر، انخفاض ملحوظ ووصل انخفاضها اليوم الثلاثاء إلى نسبة 40 %.





ورصدت عدسة الفجر في جولتها داخل سوق الدهار للخضروات والفاكهة بمدينة الغردقة، أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الثلاثاء.





استمرار انخفاض أسعار الخضروات، حيث شهدت أسعار الخضروات انخفاض ملحوظ اليوم، وسجل كيلو الطماطم 3 جنيهات، وكيلو البطاطس مابين 5 جنيهات الي 7 جنيهات، وكيلو الكوسة 6 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو البازنجان 3 جنيهات، والقلقاس 10 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو البصل 5 جنيهات، و4 جنيهات لكيلو الفلفل.





الفاكهة أصبحت للتداول بعد انخفاضها في الأسواق.





شهدت أسعار الفاكهة انخفاض ملحوظ في أسواق البحر الأحمر، حيث سجلت الجوافة 3.5 إلى 5 للكيلو، و7 جنيهات للبلح، و6.5 للموز، و5 جنيهات للبرتقال، و4 جنيهات لبشاير اليوسفي، و5 جنيهات للكنتلوب، بينما سجل سعر كيلو التفاح اللبناني 18 جنيها، و25 جنيها للتفاح الأمريكي.





ومن جانبه قال سعيد علي أحد تجار الفاكهة بسوق الدهار بمدينة الغردقة، تشهد أسعار الفاكهة والخضروات هذه الأيام انخفاض ملحوظ يلمسه المواطن البسيط.





وأضاف "سعيد" لـ"لفجر"، سبب انخفاض الأسعار هذه الفترة يرجع إلى سعي الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في توفير جميع السلع في الأسواق المصرية من المنتج المحلي، موضحًا اتجاه الدولة نحو الصوب الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية بمصر هو سبب رئيسي في انخفاض الأسعار.



