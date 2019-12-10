عمرو أديب عن انضمام "كهربا" للقلعة الحمراء: "الأهلي مش ناقص"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك أخبار كثيرة ترددت الفترة الأخيرة عن انضمام اللاعب محمود كهربا إلى صفوف نادي الأهلي، وأن اللاعب عقد جلسة مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في منطقة 6 أكتوبر منذ فترة.





وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، "كمواطن زملكاوي بسأل هو الأهلي ناقص كهرباء.. الأهلي كهربته عالية جدا علينا اليومين دول"، لافتًا إلى أن اللاعب أنهى التزاماته مع النادي البرتغالي.



