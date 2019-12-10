نيوزيلندا تطلق تحقيقا بشأن ثوران البركان القاتل

أطلقت شرطة نيوزيلندا تحقيقًا، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد كارثة انفجار بركاني في جزيرة تحظى بشعبية بين السياح، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 30 وفقدان ثمانية أشخاص يفترض أنهم لقوا حتفهم.





وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، إن رحلات الاستطلاع لم تظهر أي علامات على الحياة في الجزيرة البيضاء، حيث أوضح شهود العيان الحروق المروعة التي عانى منها أولئك الذين حوصروا في انفجار يوم الاثنين.





وأضافت "أرديرن"، في كلمتها بالبرلمانك "حجم هذه المأساة مدمر. بالنسبة لأولئك الذين فقدوا أو فقدوا أفراد العائلة والأصدقاء، فإننا نشاركك في حزنك ومأساتنا وتدميرنا".





وقالت شرطة نيوزيلندا، إن 47 شخصًا كانوا على الجزيرة غير المأهولة وقت اندلاع البركان - 24 من أستراليا، وتسعة من الولايات المتحدة، وخمسة من نيوزيلندا، وأربعة من ألمانيا، واثنان من الصين والمملكة المتحدة، وواحد من ماليزيا.





وأكد نائب مفوض الشرطة، جون تيمس، عن الأشخاص الثمانية الذين ما زالوا مفقودين: "أود أن أشير بشدة أنه لا يوجد أحد نجا في الجزيرة".





وأوضح بيتر واتسون، كبير المسؤولين الطبيين في الحكومة، إنه من بين المصابين الـ 31، عانى 27 شخصًا على الأقل من حروق في سطح الجسم بنسبة 71٪، وقد يستسلم بعضهم لجروحهم.





وأضاف، أن وحدات الحروق في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ والتي يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة ممتلئة بالطاقة.





وقالت الشرطة، إن تحقيقًا في الوفيات في الجزيرة البيضاء بدأ.. لكنها أوضحت، أنه ليس تحقيقًا جنائيًا.





رفعت وكالة المخاطر الجيولوجية النيوزيلندية GeoNet مستوى التأهب للبركان في نوفمبر بسبب زيادة النشاط البركاني. وكان آخر ثوران بركان قاتل في العام 1914، عندما قتل 12 من عمال مناجم الكبريت.





ومع ذلك، تجلب الجولات اليومية أكثر من 10 آلاف زائر إلى الجزيرة المملوكة للقطاع الخاص كل عام، ويتم تسويقها على أنها "أكثر البراكين البحرية نشاطًا في العالم".





وقال لويك فاندركلوسن، عالم البراكين بجامعة دريكسل: "يجب أن أقول إنني فوجئت جدًا بسماعي بوجود زوار هناك اليوم، لأن العلماء يبدو أنهم يدركون جيدًا أن الجزيرة البيضاء كانت تدخل مرحلة من النشاط المكثف".



