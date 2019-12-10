شاركت الموسيقار محمد عبدالوهاب.. من هي عفيفة إسكندر التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

تصدرت عفيفة إسكندر، المطربة العراقية، "ترند" محرك البحث، بعد احتفاء جوجل بالذكرى الـ98 لميلادها.





جوجل يحتفي بالفنانة عفيفة إسكندر





وضع محرك البحث جوجل، صورة تعبيرية للمطربة عفيفة إسكندر، احتفاءً بميلادها، وسنسرد في السطور التالية، أبرز المعلومات عنها.





الميلاد والنشأة





ولدت الفنانة عفيفة إسكندر، بمدينة الموصل بالعراق، في عام 1930، لأسرة يونانية عراقية فنية من الطراز الأول، فوالدتها "ماريكا" كانت فنانة تعزف على 4 آلات موسيقية مختلفة، كانت تتمتع بصوت جميل، ورثته عنها ابنتها.





بداية حياة عفيفة إسكندر





بدأت عفيفة إسكندر حياتها الفنية، في سن الـ5 سنوات، ولفتت أنظار الجميع؛ لموهبتها الغنائية الكبيرة، وقدمت أولى حفلاتها بالمجمع العربي للموسيقى، والذي التحقت به، بعد بزوغ موهبتها، وهي من عائلة فنية.





زواج عفيفة إسكندر





لم يحالف عفيفة إسكندر الحظ في حياتها الزوجية، حيث تزوجت في سن الـ12 عشرة، من رجل أرمني عراقي، كان يعمل عازفاً للكمان، ويكبرها بـ38 عاما، حيث أنه تزوج منها وعمره 50 عاماً.





شهرة عفيفة إسكندر





بدأت شهرة عفيفة إسكندر، في عام 1935، وكان عمرها قرابة الـ5 سنوات، وبسبب موهبتها العالية، نالت إعجاب الجميع، وصعدت على أحد مسارح "أربيل"، وكانت هذه الانطلاقة الأولى، وأطلقوا عليها "جابركلي" أو "المسدس سريع الطلقات"؛ لتمكنها الشديد من الغناء، وسرعان ما ذاع سيطها، في كافة أنحاء العراق.





اللغات التي تغنت بها عفيفة إسكندر





أتقنت عفيفة إسكندر اللغات الفرنسية، التركية، افنجليزية، الفرنسية والألمانية، ودخلت إلى عالم الفن بسرعة كبيرة، وقدمت المنولوجات التي كانت تستمر لـ5 دقائق متواصلة، وعملت مع كبار الفنانات.





عفيفة إسكندر تلتحق بفرقة "بديعة مصابني"





التحقت المطربة العراقية، عفيفة إسكندر بفرقة "بديعة مصابني"، أشهر الفرق الموسيقية الموجودة في مصر والعالم العربي بذلك الوقت، وذلك بعدام جاءت إلى القاهرة، مع بداية عام 1938، لتبدع وتلفت انتباه الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا، التي استعانت بها في أحد أدوارها.





شاركت عبدالوهاب وفاتن حمامة في أحد الأفلام





شاركت عفيفة إسكندر، موسيقار الأجيال الفنان محمد عبدالوهاب، وسيدة الشاشة العربية النجمة فاتن حمامة، في فيلم "يوم سعيد"، ولكن لظروف ما، لم تعرض أغنيتها، بسبب تجاوز مدة عرض الفيلم الساعتين، ليقرر المخرج حذف أغنيتها.





عودتها إلى العراق ووفاتها





ظهرت عفيفة في العديد من الأعمال الفنية العراقية والمصرية والعراقية، وشاركت كبار المخرجين، أبرزهم أحمد بدرخان، لتعود إلى العراق، وتظل بها حتى فارقت الحياة، بعد صراع طويل مع المرض، في الـ22 من أكتوبر عام 2012.



