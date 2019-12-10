رابط صحيح.. حاسبة حساب المواطن التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم قبل السحب 

ننشر لكم رابط حاسبة حساب المواطن التقديرية، الصحيح والمباشر لمعرفة مبلغ دعم دفعة ديسمبر قبل سحبه وصرفه من الحسابات البنكية.

وكشف حساب المواطن عن حاسبة البرنامج التقديرية، لكي يتعرف المستفيد على لدعم لمقدم من البرنامج وفي حلة عدم الرغبة في استلامه يمكنهم للجوء للأرقام التي وضعها حساب لمواطن لتلقي الشكاوى والاستفسارات

وعن رابط حاسبة حساب المواطن التقديرية يمكن للشخص الدخول عبر هذا الرابط،





وأعلن حساب المواطن عن مبلغ الدعم المتوقع قبل إيداعه في حساب المواطن السعودي، عن طريق الحاسبة التقديرية التي يستخدمها لتسهيل عليه معرفة الحساب قبل الحصول عليه.





ووضع حساب المواطن عبر تويتر طريقة بسيطة تسهل على المستفيد معرفة مبلغ الدعم المتوقع قبل الحصول عليه من برنامج حساب المواطن.





وأكد برنامج حساب المواطن أنه يمكن للمستفيد التعرف على مبلغ الدعم المتوقع قبل الحصول علية من خلال الحاسبة التقديرية عبر البوابة الإلكترونية لـ حساب المواطن.