تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

يوقع محمود عبد المنعم كهربا اليوم الثلاثاء لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف.





واتفق مسئولو النادي الأهلي على كافة تفاصيل العقد مع اللاعب حيث يتبقى فقط التوقيع على العقد والذي سيتم اليوم الثلاثاء في الجلسة التي ستجمعه ووكيله مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي.





وكان كهربا قد فسخ تعاقده أول أمس مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي حيث قام بدفع قيمة الشرط الجزائي والمقدرة بـ400 ألف يورو، ليحق له التوقيع لأي ناد.





ويتقاضى كهربا 9 ملايين جنيه راتبًا في الموسم، بعد الاتفاق مع النادي الأهلي حيث سيوقع على عقد لمدة 4 مواسم ونصف.