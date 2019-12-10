شاهد.. أول ظهور لـ إيما ستون بعد إعلان خطبتها رسميا



ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي ظهرت بها إيمي برفقة إيما ستون ومجموعة من أصدقائهن، وكانوا جميعا في ميدان مادسون سكوير جاردن.



وقالت الصحيفة أنه على ما يبدوا، يرجع سبب هذا التجمع الاحتفال بإعلان إيما لخطبتها خلال الأيام القليلة الماضية.



وكان قد علن المنتج التليفزيوني ديف مكري ارتباطه رسميا من النجمة الشابة إيما ستون عبر منشور له على صفحته الخاصة على موقع أنستجرام.



ونقلت صحيفة ديلي ميل المنشور الذي تضمن صورة لإيما ستون بعد موافقتها على الارتباط، وكانت ترتدي خاتم الخطبة وتظهره بوضوح.



وكان أول تعارف بين الثنائي، منذ عام 2017، وظلت تجمع بينهما علاقة عاطفية غير رسمية منذ ذلك الوقت.



و تستعد شركة ديزني لتقديم نسخة سينمائية حية، لأحد أبرز أفلامها الكلاسيكية من الرسوم المتحركة، وهو فيلم 101 كلب مرقش، أو 101 Dalmatians.



واختارت شركة الإنتاج الأمريكية، النجمة الكبيرة الحاصلة على جائزة الأوسكار، إيما ستون لتجسد شخصية "كرويلا دو فيل"، التي اشتهرت في النسخة المدبلجة باللهجة المصرية من فيلم الرسوم المتحركة، باسم "رويلا درفيل".



وتدور أحداث الفيلم، حول قصة سيدة أعمال جشعة، مهووسة باقتناء فرو الحيوانات بمختلف فصائلها، وتستغل جميع نفوذها وثروتها للحصول على فرو أندر الحيوانات.



ويصادف "كرويلا" أحد الموظفين بشركتها، يمتلك أسرة كبيرة من الكلاب البيضاء المرقشة بالأسود، من سلالة كلبه الخاص وأنثاه التي تمتلكها زوجته.



ويبلغ عدد هذه السلالة من الجراء، 101 جرو، وتحاول "كرويلا" التي تجسدها النجم إيما ستون، الحصول عليهم لسلخهم والحصول على الفرو الخاص بهم لتصنع منه معطف لها.



ونشرت صحيفة ديلي ميل، البريطانية، لقطات جديدة من تصوير "إيما ستون" لمشاهد الفيلم، ظهرت خلالها بإطلالة سوداء، وظهر باللقطات وهي تواصل تصوير العمل بحماسة.

وكانت اللقطات التي ظهرت بها إيما من موقع تصوير الفيلم، بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذكرت الصحيفة معلومة جديدة عن المسلسل تفيد بأن إيما ستقدم شخصية "كرويلا دو فيل" في فترة شبابها.



وحتى الآن لم تكشف شركة ديزني عن بقية فريق عمل فيلم 101 Dalmatians، الذي سيشارك في بطولته النجمة إيما ستون.



ويعتبر فيلم 101 Dalmatians، واحدا من ضمن العديد من أفلام ديزني التي طرحت منها نسخ سينمائية حية، بعد سنوات طويلة من طرحها للمرة الأولى في نسختها من الرسوم المتحركة.



وسبق لشركة ديزني طرح أفلام سينمائية حية لأفلام هي "سيندرلا"، من بطولة النجم ريتشارد مادين، وفيلم الجميلة والوحش من بطولة النجمة البريطانية الكبيرة "إيما واتسون".



وكذلك فيلم الأسد الملك من بطولة النجمة بيونسيه والنجم دونالد جلوفر في أداء الأصوات الرئيسية، وفيلم كتاب الأدغال، وفيلم علاء الدين من بطولة النجم ويل سميث والفنان ذو الأصول المصرية مينا مسعود، وفيلم الفيلم الطائر ذو الأذنين العملاقة، "دمبو".



ومن الأفلام السينمائية الحية التي من المقرر طرحها قريبا من إنتاج شركة ديزني، فيلم مولان، الذي طرحت نسته الأصلية بالرسوم المتحركة في فترة الألفينيات.



جدير بالذكر أن هذه لن تكون النسخة السينمائية الحية الأول التي تطرح من فيلم 101 Dalmatians، حيث سبق لشركة ديزني طرح الفيلم في نسخة سينمائية حية على جزئين في عام 1996 من إخراج ستيفن هيريك، وفي عام 2000 من إخراج كيفن ليما، وجسدت شخصية "كرويلا دو فيل" في الجزئين النجمة الكبيرة "جلين كلوس"، وشارك في أدوار البطولة الرئيسية بالجزء الأول، جيف دانيالز، وجولي ريتشاردسون، وجون بلورايت.



في حين شارك في بطولة الجزء الثاني كل من "لون جرفود"، وأليس إيفانس، وتيم مكلنيرني، وجيرارد ديبارديو.



ومن المرتقب طرح النسخة الحديثة من فيلم 101 Dalmatians للنجم إيما ستون بحلول عام 2021.



تضمنت صورة نشرتها النجمة الكوميدية إيمي سكومر على حسابها الخاص على موقع أنستجرام، الظهور الأول للنجمة إيما ستون بعد إعلانها لخطبتها رسميا.