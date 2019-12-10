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التسجيل في حساب المواطن مستمر.. ولكن بشروط!

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:53 ص
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حساب المواطن
حساب المواطن
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قال حساب المواطن إن التسجيل في حساب المواطن مستمر ولكن بشروط على الراغبين في الحصول على دعم البرنامج معرفتها أولا وفي حالة انطبقت عليهم شروط الأهلية والاستحقاق يمكنهم صرف الدعم بكل سهولة، ففي حالة التسجيل بعد يوم 10 من الشهر سيحصلون على دعم دفعة فبراير من العام المقبل، وفقا للقواعد التي وضعها البرنامج قبل إطلاقه رسميا.

شروط التسجيل في حساب المواطن  
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن للحصول على الدعم المقدم من البرنامج، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

وأعلن حساب المواطن أن معايير الاستحقاق تعتمد على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وأودع حساب الموان اليوم لدفعة الـ25 من شهر ديسمبر لعام 2019، ويحق للمستفيدين صرف الدعم على مدار اليوم الثلاثاء 10/12/2019.
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