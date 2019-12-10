هكذا وصفت مي عز الدين صديقتها دينا الشربيني



يشار أن الفنانه دينا الشربيني تصور حاليا فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، والفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني، ومحمد ثروت، ودينا الشربيني، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف، وعمرو عبد الجليل، وأمير كرارة، وأحمد فهمي، وهو من إخراج أحمد الجندي، وتأليف أمين وتار.



مشاركتها في مسلسل "زي الشمس"



وحققت الفنانه دينا الشربيني نجاح كبير في رمضان الماضي من خلال مسلسل "زي الشمس"، وهو مأخوذ عن فورمات مسلسل إيطالي، ولعبت فيه دور محامية تحاول كشف قاتل شقيقتها الفنانة التشكيلية.



"زي الشمس" من بطولة دينا الشربينى، ريهام عبد الغفور، أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.



"البرنسيسة بيسة"



جدير بالذكر أن الفنانة مي عز الدين قدمت في شهر رمضان الماضي مسلسل "البرنسيسة بيسة" ضمن المسلسلات الدرامية المشاركة في السباق الرمضاني.



مسلسل البرنسيسة بيسة من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، من تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، وإخراج أكرم فريد، بطولة مي عز الدين، بوسي، امير المصري، أحمد حلاوة، سليمان عيد، سامي مغاوري، ايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، محمد انور.

شاركت الفنانه مي عز الدين متابعيها بصورة للفنانه دينا الشربيني عبر خاصيه الاستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معبرة حبها للفنانه دينا الشربيني حيث كتبت: "من أجمل البنات اللي عرفتها في حياتي كفنانه و إنسانه وجدعه و دمها زي السكر وعلي طبيعتها بجد ربنا يحميها يارب."