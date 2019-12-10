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خبر سار.. الأهلي يستعيد خدمات نجم الفريق عقب مباراة وادي دجلة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:54 ص
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخدمات ظهيره الأيسر التونسي علي معلول عقب مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام وادي دجلة.

ويحل الأهلي ضيفًا غدًا على وادي دجلة على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان معلول قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مبارة الأهلي أمام مضيفه النجم الساحلي حيث خرج في الشوط الثاني ولم يتمكن من استكمال اللقاء الذي انتهى لصالح الفريق التونسي بهدف نظيف.

وينفذ معلول حاليًا المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة والذي وضعه خالد محمود طبيب الفريق الأحمر.

وينتظم معلول في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر عقب مباراة وادي دجلة مباشرةً، حيث سيكون جاهزًا لمباراة الأهلي أمام حرس الحدود والمقرر لها يوم 15 من شهر ديسبمر الجاري.
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الكلمات المفتاحية

وادي دجلة علي معلول الاهلي

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