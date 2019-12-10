أستاذ تشريعات: مشاركة الدولة القطاع الخاص في المشروعات يطمئن المواطن

قال الدكتور وليد جاب الله، أستاذ التشريعات الاقتصادية، إن النظام الاقتصادي الحديث ينقسم إلى 3 محاور، وهم المواطن، والدولة، والقطاع الخاص، حيث يبحث المواطن عن الرفاهية، والدولة تهيىء البنية التحتية، والقطاع الخاص يوفر الفرص الاستثمارية.





وأشار "جاب الله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدولة الآن تقوم بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المختلفة، وهو يعطي المواطن شعور بالارتياح، لافتا إلى هناك صراع على جذب رؤوس الأموال على مستوى العالم.



