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حكاية يوم سعيد وسر ألقابها المتعددة.. معلومات عن "الشحرورة" عفيفة إسكندر الذي يحتفل بها جوجل اليوم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:22 ص
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عفيفة إسكندر
عفيفة إسكندر
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يحتفل محرك البحث "جوجل"، اليوم الثلاثاء الموافق 10/12/2019، بذكرى ميلاد المغنية العراقية عفيفة إسكندر، الملقبة بـ"الشحرورة"، واضعا صورتها على صفحته الرئيسية.

معلومات عن عفيفة إسكندر
- ولدت عام 1921 في يوم 10 من شهر ديسمبر.
- عفيفة إسكندر من أب عراقي وأم يونانية، وتعتنق الديانة المسيحية.
- استوطنت عفيفة إسكندر في بغداد.
- بدأت تغني منذ أن كان عمرها 5 أعوام.
_ أول حفلية أحيتها كانت عام 1935.
- وكونها تُجيد ألوان الغناء، أطلق عليها لقب "مونولوجست".
- والدها ووالدتها يعزفان على الآلات الموسيقية 
- والدتها كانت أعطت لها الدعم، كانت تنصحها بعدم الغرور لكي لا تدفن نفسها في بؤرة لا تستطيع الخروج منها ولكي يحبها الجمهور.
- كان زواج عزيزة الأول وهي عندها 12 سنة، وكان فارق السن بينهما كبيرا للغاية وأخدت منه لقب إسكندر.
- لدى عفيفة إسكندر 1500 أغنية، وأطلق عليها "شحرورة العراق"
- في بداية مشوارها الفني ألقوا عليها لقب "جابركلي".
- أول من غنت عفيفة إسكندر كانت أغنية زنوبة، وهي بعمر 8 سنوات.
- سافرت عفيفة إلى القاهرة عام 1938، وعملت مع فرقة بديعة مصابني في الأربعينيات.
- وأول فيلم شاركت فيه كان يوم سعيد مع الفنان الراحل محمد عبد الوهاب وفاتن حمامة، ولسوء الحظ لم تظهر أغنيتها في الفيلم عند عرضه وحذفها المخرج بسبب طول مدة الفيلم.
- توفيت عفيفة إسكندر في 22 أكتوبر 2012، عن عمر ناهز الـ91 عامًا في بغداد بعد صراع طويل مع المرض، تاركة بصمة لا تنسى في قلوب محبيه.
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