حكاية يوم سعيد وسر ألقابها المتعددة.. معلومات عن "الشحرورة" عفيفة إسكندر الذي يحتفل بها جوجل اليوم

يحتفل محرك البحث "جوجل"، اليوم الثلاثاء الموافق 10/12/2019، بذكرى ميلاد المغنية العراقية عفيفة إسكندر، الملقبة بـ"الشحرورة"، واضعا صورتها على صفحته الرئيسية.





معلومات عن عفيفة إسكندر

- ولدت عام 1921 في يوم 10 من شهر ديسمبر.

- عفيفة إسكندر من أب عراقي وأم يونانية، وتعتنق الديانة المسيحية.

- استوطنت عفيفة إسكندر في بغداد.

- بدأت تغني منذ أن كان عمرها 5 أعوام.

_ أول حفلية أحيتها كانت عام 1935.

- وكونها تُجيد ألوان الغناء، أطلق عليها لقب "مونولوجست".

- والدها ووالدتها يعزفان على الآلات الموسيقية

- والدتها كانت أعطت لها الدعم، كانت تنصحها بعدم الغرور لكي لا تدفن نفسها في بؤرة لا تستطيع الخروج منها ولكي يحبها الجمهور.

- كان زواج عزيزة الأول وهي عندها 12 سنة، وكان فارق السن بينهما كبيرا للغاية وأخدت منه لقب إسكندر.

- لدى عفيفة إسكندر 1500 أغنية، وأطلق عليها "شحرورة العراق"

- في بداية مشوارها الفني ألقوا عليها لقب "جابركلي".

- أول من غنت عفيفة إسكندر كانت أغنية زنوبة، وهي بعمر 8 سنوات.

- سافرت عفيفة إلى القاهرة عام 1938، وعملت مع فرقة بديعة مصابني في الأربعينيات.

- وأول فيلم شاركت فيه كان يوم سعيد مع الفنان الراحل محمد عبد الوهاب وفاتن حمامة، ولسوء الحظ لم تظهر أغنيتها في الفيلم عند عرضه وحذفها المخرج بسبب طول مدة الفيلم.

- توفيت عفيفة إسكندر في 22 أكتوبر 2012، عن عمر ناهز الـ91 عامًا في بغداد بعد صراع طويل مع المرض، تاركة بصمة لا تنسى في قلوب محبيه.