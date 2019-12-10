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سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 10-12-2019.. المعدن الاصفر يواصل تراجعه
الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:38 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
استقر سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 10-12-2019 بمحلات الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية عند نفس معدلات امس الاثنين، وذلك بعد تراجع الاسعار خلال تعاملات لآأمس بقيمة جنيهين في الجرام تزامنًا مع انخفاض اسعار الذهب العالمية بعد إعلان الصين إلغاء رسومها الجمركية على الواردات الأمريكية وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر وجاءت الأسعار على النحو التالي:
سعر الذهب المحلى اليوم في مصر
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 568.66 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 663.70 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 758.50 جنيها .
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,310 جنيها.
سعر الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في الاسواق العالمية
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في ظل انتظار المستثمرين لمؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن توقعات سياسته النقدية مع محاولة تخمين فرص فرض حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية، بحسب وكالة رويترز.
وصعد السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1462.10 للأوقية بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش، وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1466.50 دولار.
متوسط سعر الذهب اليوم في السوق المحلى الثلاثاء 10-12-2019
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
751 إلى 753
عيار 22
688 إلى 690
عيار 21
657 إلى 659
عيار 18
563 إلى 565
عيار 14
438 إلى 439
عيار 12
375 إلى 377
الاونصة
23.352 إلى 23.423
الجنيه الذهب
5,256 إلى 5,272
الكيلو
750.857 إلى 753.143
توقعات الذهب العالمي خلال الفترة القادمة
وبشأن توقعات الذهب أشار بنك الاستثمار جولدمان ساكس إلى احتمالية ان تشهد اسعار الذهب العالمية قفزة كبيرة العام المقبل ليصل سعر الأوقية إلى 1600 دولارا.
وقال البنك، اليوم الاثنين، إن الطلب على المعدن الأصفر كأداة استثمار سيلقى دعما من مخاوف الركود والضبابية السياسية.
وارتفع الذهب نحو 14% منذ بداية 2019 متجها لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2010، حيث سجل السعر الفوري لأوقية في أول جلسة من العام 2019، بحسب وكالة بلومبرج عند 1282.60 دولارا.
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