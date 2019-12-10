سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 10-12-2019.. المعدن الاصفر يواصل تراجعه

اسعار الذهب اليوم في الاسواق العالمية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في ظل انتظار المستثمرين لمؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن توقعات سياسته النقدية مع محاولة تخمين فرص فرض حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية، بحسب وكالة رويترز.



