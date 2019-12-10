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فرصة ذهبية لنجم ريال مدريد لإثبات نفسه في مواجهة كلوب بروج

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:48 ص
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لوكا يوفيتش
لوكا يوفيتش
علي نبوي
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يخوض ريال مدريد الإسباني اختبارًا يبدو سهلًا مساء غد الأربعاء، وذلك عندما يحل ضيفًأ على كلوب بروج البلجيكي في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وضمن ريال مدريد التأهل لدور الستة عشر من البطولة الأوروبية في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، خلف باريس سان جيرمان صاحب الصدارة.

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن مباراة كلوب بروج البلجيكي غدًا ستكون فرصة قوية للمهاجم الصربي لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد من أجل إثبات نفسه للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأفادت صحيفة "الماركا" الإسبانية بأن يوفيتش لم يلعب بصفة أساسية منذ مباراةريال مايوركا عندما تعرّض الفريق الملكي للخسارة الأولى في الليجا، لكن مباراة الغد ستكون فرصة مهمّةً للصربي لإثبات نفسه واستغلال فرصته.

وأضاف الصحيفة بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد فسوف يقوم بإراحة أهم اللاعبين للمواجهات الصعبة المقبلة.

وتابعت الصحيفة بأن يوفيتش كان ينتظر فرصة المشاركة في مباراة ريال مدريد الماضية بالليجا أمام إسبانيول لكن طرد ميندي جعل زيدان يلجأ لتغيير اضطراري ولم يدفع بيوفيتش.
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الكلمات المفتاحية

لوكا يوفيتش ريال مدريد 2 × 0 إسبانيول ريال مدريد

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