مصرع ربة منزل إثر تعرضها لصعق كهرباء بالشرقية

لقيت ربة منزل بركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، مصرعها اليوم، أثر تعرضها لصعق كهربائي، أثناء غسيل الملابس من الغسالة، حيث كانت بمفردها بالمنزل، وتم إخطار نيابة منيا القمح، برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، التي صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية،إخطارا من العميد عمرو رؤوف،مدير المباحث الجنائية،يفيد بلاغا بوصول " فاطمة م ع " 20 سنة مقيمة قرية الأعراس لمستشفي منيا القمح العام جثة هامدة.



وتبين من التحريات تعرضها لصعق كهربائي أثناء قيامها بغسيل الملابس، وتم تحرير المحضر رقم 11020 إداري مركز منيا القمح لسنة 2019.