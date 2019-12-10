يورجن كلوب يدفع بأسلحته النارية في التشكيل المتوقع لليفربول أمام سالزبورج بدوري الأبطال

يخوض ليفربول اختبارًا هامًا للغاية مساء اليوم الثلاثاء، وذلك عندما يحل ضيفًا على ريد بول سالزبورج النمساوي في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



ويبحث ليفربول عن تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى دور الستة عشر من البطولة الأوروبية في صدارة المجموعة، فيما يأمل أصحاب الأرض في تحقيق المفاجأة وحصد النقاط الثلاث لخطف بطاقة العبور للدور المقبل.



واستقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم، حيث من المتوقع أن يدفع بكامل أسلحته في اللقاء من أجل حسم النتيجة لصالحه.



ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول في المباراة على النحو التالي :-



حراسة المرمى : أليسون



خط الدفاع : أرنولد - لوفرين - فان دايك - روبيرتسون



خط الوسط : هيندرسون - فاليندوم - تشامبرلين



خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح روبيرتو فيرمينيو.