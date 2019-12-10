Advertisements
Advertisements
Advertisements

السكرتير العام ورئيس أركان الدفاع الشعبي يشهدان عرض اصطفاف معدات الأزمات بالسويس "صور"

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:34 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أبوبكر عبد المعز
Advertisements
تفقد اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، نائبًا عن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، واللواء أيمن دياب، رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري، يرافقهما كل من اللواء حسن ترك، نائب مدير أمن السويس، والعميد عبد العزيز مأمون، مساعد قائد الجيش الثالث للأزمات، اصطفاف المعدات والسيارات من كافة الأجهزة المعنية المشاركة في مواجهة الأزمات بمحافظة السويس والوقوف على درجة جاهزيتها  في حالة وقوع الأزمة.
 
وأشار السكرتير العام، إلى أن محافظ السويس أكد على جميع الجهات المعنية بالأزمات، برفع درجة الاستعداد للأمكانيات البشرية والفنية لمواجهة أي طارئ.

واستمع رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري، إلى عرض عن المعدات والأفراد المشاركة في الأزمات وجاهزية الجميع للتدخل عند حدوث الأزمة.

ورافق السكرتير العام ورئيس الأركان كلا من العقيد محسن سرايا، المستشار العسكري لمحافظة السويس، والمقدم احمد علام رئيس قسم بمكتب المستشار العسكري وضباط المكتب ورؤساء الاحياء، ومدير إدارة الأزمات بمحافظة السويس  وممثلي ادارات الازمات بوزارة التنمية المحلية ومحافظات الاسماعيلية والبحر الاحمر وجنوب سيناء، ومديري المديريات، والمصالح الحكومية المشاركة.
السكرتير العام ورئيس أركان الدفاع الشعبي يشهدان عرض اصطفاف معدات الأزمات بالسويس "صور"
السكرتير العام ورئيس أركان الدفاع الشعبي يشهدان عرض اصطفاف معدات الأزمات بالسويس "صور"
السكرتير العام ورئيس أركان الدفاع الشعبي يشهدان عرض اصطفاف معدات الأزمات بالسويس "صور"
السكرتير العام ورئيس أركان الدفاع الشعبي يشهدان عرض اصطفاف معدات الأزمات بالسويس "صور"
السكرتير العام ورئيس أركان الدفاع الشعبي يشهدان عرض اصطفاف معدات الأزمات بالسويس "صور"
السكرتير العام ورئيس أركان الدفاع الشعبي يشهدان عرض اصطفاف معدات الأزمات بالسويس "صور"
السكرتير العام ورئيس أركان الدفاع الشعبي يشهدان عرض اصطفاف معدات الأزمات بالسويس "صور"
السكرتير العام ورئيس أركان الدفاع الشعبي يشهدان عرض اصطفاف معدات الأزمات بالسويس "صور"
السكرتير العام ورئيس أركان الدفاع الشعبي يشهدان عرض اصطفاف معدات الأزمات بالسويس "صور"
السكرتير العام ورئيس أركان الدفاع الشعبي يشهدان عرض اصطفاف معدات الأزمات بالسويس "صور"
السكرتير العام ورئيس أركان الدفاع الشعبي يشهدان عرض اصطفاف معدات الأزمات بالسويس "صور"
السكرتير العام ورئيس أركان الدفاع الشعبي يشهدان عرض اصطفاف معدات الأزمات بالسويس "صور"
السكرتير العام ورئيس أركان الدفاع الشعبي يشهدان عرض اصطفاف معدات الأزمات بالسويس "صور"
السكرتير العام ورئيس أركان الدفاع الشعبي يشهدان عرض اصطفاف معدات الأزمات بالسويس "صور"
السكرتير العام ورئيس أركان الدفاع الشعبي يشهدان عرض اصطفاف معدات الأزمات بالسويس "صور"
السكرتير العام ورئيس أركان الدفاع الشعبي يشهدان عرض اصطفاف معدات الأزمات بالسويس "صور"
السكرتير العام ورئيس أركان الدفاع الشعبي يشهدان عرض اصطفاف معدات الأزمات بالسويس "صور"
السكرتير العام ورئيس أركان الدفاع الشعبي يشهدان عرض اصطفاف معدات الأزمات بالسويس "صور"
Advertisements

أخبار تهمك

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الثلاثاء 2019/12/10

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يوضح حقيقة المفاوضات مع نجم المصري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 15 ساعة

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 20 ساعة

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ ساعتين

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 20 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019: توجيه ضربة قاضية للزمالك وحسم الصفقة الكبري.. وفايلر يطالب باعتزال نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:11 ص

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

05:30 ص

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الثلاثاء 2019/12/10

07:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status