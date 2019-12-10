السكرتير العام ورئيس أركان الدفاع الشعبي يشهدان عرض اصطفاف معدات الأزمات بالسويس "صور"



وأشار السكرتير العام، إلى أن محافظ السويس أكد على جميع الجهات المعنية بالأزمات، برفع درجة الاستعداد للأمكانيات البشرية والفنية لمواجهة أي طارئ.



واستمع رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري، إلى عرض عن المعدات والأفراد المشاركة في الأزمات وجاهزية الجميع للتدخل عند حدوث الأزمة.



ورافق السكرتير العام ورئيس الأركان كلا من العقيد محسن سرايا، المستشار العسكري لمحافظة السويس، والمقدم احمد علام رئيس قسم بمكتب المستشار العسكري وضباط المكتب ورؤساء الاحياء، ومدير إدارة الأزمات بمحافظة السويس وممثلي ادارات الازمات بوزارة التنمية المحلية ومحافظات الاسماعيلية والبحر الاحمر وجنوب سيناء، ومديري المديريات، والمصالح الحكومية المشاركة.



تفقد اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، نائبًا عن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، واللواء أيمن دياب، رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري، يرافقهما كل من اللواء حسن ترك، نائب مدير أمن السويس، والعميد عبد العزيز مأمون، مساعد قائد الجيش الثالث للأزمات، اصطفاف المعدات والسيارات من كافة الأجهزة المعنية المشاركة في مواجهة الأزمات بمحافظة السويس والوقوف على درجة جاهزيتها في حالة وقوع الأزمة.