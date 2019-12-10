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"ضحكته ما بتغبش عن وشه".. هكذا نعت هيدي كرم المخرج سمير سيف

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:33 ص
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سمير سيف
سمير سيف
هبة أحمد
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نعت الفنانة هيدي المخرج الراحل سمير سيف بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث قامت هيدي بنشر صورة للمخرج الراحل سمير سيف، وعلقت على الصورة قائلة:"كان لي الشرف اني أشتغل مع المخرج الكبير المحترم سمير سيف في واحدة من أمتع المسلسلات اللي اشتغلت فيها ابن موت".

وتابعت هيدي قائلة: "ضحكته ما بتغبش عن وشه، هدوءه ما بيفارقوش، حبه للفن و عشقه للممثل و غرامه باللي بيعمله باين في كل ملامحه".

وأضافت هيدي: "أطيب قلب و اجمل ضحكه تقابلك و انت داخل اللوكيشن على الصبح تطمنك و تهديك لو متوتر اوث قلقان، المخرج العظيم و الانسان الأعظم العاشق للفن في صمتٍ تام آلمه كثيراً بحبك جداً، هاتوحشنا اوي".

يُشار أن المخرج سمير سيف رحل عن عالمنا مساء أمس، وذلك بعد صراع طويل مع المرض فى مستشفي السلام،و أكد نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي، أن سبب الوفاة يعود إلى تعرضه لأزمة صحية شديدة.

وتقام صلاة جنازة على المخرج الراحل الساعة الثانية ظهر اليوم فى كنيسة العذراء مريم أرض الجولف، وسيقام العزاء بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة فى تمام الساعة السادسة مساءً.

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