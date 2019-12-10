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فايلر يحسم مع لجنة التخطيط بالأهلي احتياجات الفريق الأحمر

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:32 ص
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فايلر
فايلر
علي نبوي
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تناقش لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر احتياجات الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتعقد اللجنة جلسة حاسمة مع المدرب السويسري خلال الساعات القليلة المقبلة، لبحث المراكز التي يحتاج الفريق الأحمر لتدعيمها.

وطلب فايلر من لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ضرورة التعاقد مع مدافع في يناير المقبل لدعم خط الدفاع والذي يعاني منذ تعرض محمود متولي للإصابة في شهر سبتمبر الماضي أمام الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري.

وعرضت اللجنة على المدرب السويسري أكثر من لاعب مثل أسامة جلال مدافع إنبي وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي لاختيار أحدهما للتفاوض مع أنديتهما تمهيدًا لضم أحد منهما في يناير المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في 4 مباريات متتالية ببطولة الدوري الممتاز على كلا من سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري والمقاولون العرب أصحاب الصدارة، وبتأخر الأهلي لمباراتين حيث خاض زعيم الثغر وذائب الجبل 6 مباريات فيما لعب المارد الأحمر 4 مباريات.
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