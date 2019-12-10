عاجل.. حالة انتحار جديدة بالشرقية

تخلص تاجر أقمشة بمركز أبو كبير بالشرقية، اليوم، من حياته بتناول حبوب من حبة الغلة السامة، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة، وتم إخطار نيابة أبوكبير، التي صرحت برئاسة محمد العطوي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية،يفيد بلاغا بوصول "محمود أ ع" 38 سنة تاجر أقمشة ومقيم دائرة مركز أبوكبير، للمستشفى العام جثة هامدة،



وتبين من التحريات تناوله حبوب سامة من حبة الغلة، وأفادت أسرته بقيامه بالتخلص من حياته لمروره بحالة نفسية سيئة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.