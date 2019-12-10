سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 10-12-2019 في بداية تعاملات البنوك الحكومية والخاصة

سعر الدولار اليوم في مصر

حافظت أسعار الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 على استقرارها خلال بداية التعاملات الصباحية البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، وشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار في البنوك خلال تعاملات الفترة الماضية منذ بداية تعاملات شهر ديسمبر وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك الحكومية

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس

16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع، فيما استقر سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع.



