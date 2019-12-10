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سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 10-12-2019 في بداية تعاملات البنوك الحكومية والخاصة
الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:16 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
حافظت أسعار الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 على استقرارها خلال بداية التعاملات الصباحية البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، وشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار في البنوك خلال تعاملات الفترة الماضية منذ بداية تعاملات شهر ديسمبر وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت الأسعار على النحو التالي:
سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك الحكومية
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس
16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، فيما استقر سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
بلغ سعر الدولار اليوم في مصرف ابوظبي نحو 16.10 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، وسجل في بنك البركة نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع، وبلغ في بنك مصر ايران نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنوك كل من البنك العربي الافريقي وبنك عودة والبنك المصري الخليجي ليسجل 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وفي بنوك المصري الخليجي والأهلى اليوناني والاهلي وبنك مصر والمصرف المتحد 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، في حين سجل بالبنك التجاري الدولى نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.
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