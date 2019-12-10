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أروى جودة: هيفاء وهبي متواضعة.. وأحمد الفيشاوي عبقري

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:12 ص
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هيفاء واورى
هيفاء واورى
رانيا ماهر
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أعربت الفنانة أروى جودة، عن سعادتها بنجاح دورها في مسلسل "أهو دا اللي صار"، وكشفت عن انتهائها من التحضيرات لفيلمها الجديد " أشباح أروبا" الذي تشارك به الفنانه هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي، معبرة عن سعادتها وتحمسها بخوض تلك التجربة.

وذكرت أروي فى تصريح لصالح مجلة "لها" عن لقائها الأول بالفنانة هيفاء وهبي، موضحة أنها طالما انتظرت هذا اللقاء، وأنها شعرت بالسعادة عند رؤيتها، لأنها وجدتها متواضعة ولطيفة، وكشفت أيضا عن رأيها بالفنان أحمد الفيشاوي، حيث وصفته بالعبقري وأنه من أهم الفنانين المصريين والعرب.

أحداث الفيلم

وتدور قصة فيلم "أشباح أوروبا" لهيفاء وهبي، حول امرأة وزوجها يعانان الفقر ويضطران السفر من القاهرة إلي الإسكندرية، للحصول علي المال الكافي لأولادهما "الستة تواءم"، ثم يعمل الزوج بالإسكندرية ولكن دون جدوى فيضطر إلي بيع ثلاثة من أطفالهما.

مما يشعل غضب زوجته التي قررت السفر إلي الخارج، وبعد فترة يشعر الزوج بالندم الشديد على ما فعله حيث سافر إلي زوجته والثلاث أطفال، ويكبر الثلاثة أخوات وهم النجمة هيفاء وهبي، والنجم أحمد الفيشاوي، والنجم مصطفي خاطر، ويعمل الثلاثة سويا لدى أحدى كبار العصابات، وتتصاعد أحداث الفيلم عندما وصتهم والدتهم بالبحث عن باقي أخواتهم الذين تم بيعهم في مصر.


فريق العمل

فيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ومن إخراج محمد حماقي.

أبطال الفيلم

ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة والسوري معتصم النهار، وعدد من ضيوف الشرف.
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