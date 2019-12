فان ديزل يحتفل مع ابنته بالعرض الخاص لأول فيلم رسوم متحركة مستوحى من Fast & Furious

ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من حضور فان ديزل للعرض الخاص للفيلم، وكانت برفقته ابنته "سيمايليز" البالغة من العمر 11، والتي تشارك في أداء أحد الأدوار الرئيسية في الفيلم.



يأتي ذلك بعد أن أعلن النجم الكبير فان ديزل عن ختام تصوير الجزء التاسع المرتقب من سلسلة أفلام "فاست أند فيريوس الشهيرة، وذلك بنشره لصورة لنفسه استعرض بها عضلاته، من داخل صالة الجيم.



و تضم سلسلة أفلام fast and furious ثمانية أجزاء طرحو بصالات العرض السينمائية على مدار 18 عام، حيث طرح الجزء الأول من السلسلة في عام 2001.



وكان للمخرج جاستن لين نصيب الأسد بإخراجه لأكبر عدد من الأجزاء ضمن هذه السلسلة، حيث كل من فيلم fast and furious6 وfast and furious 5 وfast and furious:Tokyo drift وfast and furious 1، وسيكون هو أيضا مخرج الجزء التاسع المرتقب من السلسلة الشهيرة.



وسيكون الجزء التاسع من أفلام fast and furious، من تصوير المصور السينمائي "ستيفين اف ويندون"، ومن إنتاج فين ديزل وكلايتون تاونسند وكريس مورغان.



ويبقي فين ديزل في دور البطولة للفيلم حيث يجسد شخصية "دومنيك توريتو"، وذكر موقع "بيللبورد" أن شركة الإنتاج السينمائي "يونيفرسال" ستطرح الفيلم بصالات العرض السينمائي في تاريخ ٢٢مايو عام ٢٠٢٠ المقبل.



وشارك في بطولة الفيلم بجانب النجم فين ديزل، النجمة الكبيرة ميشيل رودريغز التي جسدت شخصية في الفيلم باسم "ليتي كورتيز" والنجم الأسمر تيريس جيبسون الذي يجسد في الفيلم شخصية باسم "رومان بيرس" والنجمة جوردانا بروستر التي تجسد شخصية في الفيلم باسم "مايا توريتو"، والنجمة تشارليز ثيرون التي تجسد في الفيلم شخصية الشر باسم "سايفر" والنجم كريس بريدجيس الذي يجسد في الفيلم شخصية باسم "تاج باركر" والنجمة نتالي امانويل، الشهيرة بدورها في مسلسل "صراع العروش"، والتي تجسد بالفيلم شخصية باسم "رامزي" والنجمة البريطانية القديرة هيلين ميرين التي جسدت بالفيلم شخصية باسم "ماجدلين شو"، والنجم مايكل بوكر الذي يجسد بالفيلم شخصية باسم " بودي"، وأيضا النجم جيسون ستيثم الذي جسد بالفيلم في أجزاءه السابقة شخصية باسم "أيان شو".

ومن الأبطال الجدد المتوقع ظهورهم في الجزء التاسع من السلسلة، نجم المصارعة الشهير جون سينا ومغنية الراب كاردي بي وفين كول وانا ساوي وفايني بانيت واوزونا، وحتى الآن لم يتم ذكر أي تفاصيل تتعلق بادوارهم في الفيلم.

يذكر أن النجم دوين جونسون الشهير بالصخرة، من المنتظر أن يعود من جديد لسلسلة أفلام fast and furious بعد حل أزمته مع النجم فان ديزل.

احتفل النجم الكبير فان ديزل بالعرض الخاص لأول فيلم رسوم متحركة مستوحى من سلسلة أفلام Fast & Furious الشهيرة.