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إيما واتسون تحتفل بالعرض الخاص لفيلم Little Women

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:56 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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بعد تغيبها عن عدد من العروض الخاصة للفيلم التي أقيمت في الأسابيع الماضية، ظهرت أخيرا النجمة الأنجليزية الشابة إيما واتسون في عرض خاص جديد لأحدث أفلامها Little Women بمدينة نيويورك.

ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من العرض الخاص للفيلم، والذي أقيم بمتحف الفن الحديث بمدينة نيويورك بحضور إعلامي وجماهيري كبير، وبمشاركة نجمات الفيلم سيرشا رونان ولورا ديرن.

وتجسد النجمة إيما ستون في فيلم Little Women شخصية باسم "ميج"، ويشارك في بطولته الفنان الشاب تيموثي شالاميت الذي يجسد بالفيلم شخصية باسم "لوري"، وكذلك النجمة سيرشا رونان التي تجسد بالفيلم شخصية باسم "جو مارش"، والنجمة الكبيرة ميريل ستريب تجسد بالفيلم شخصية باسم "العمة مارش"، والفنانة الشابة "إيليزا سكانلن" التي تجسد شخصية باسم "بيث مارش".

ويعتبر الفيلم قصة مستوحاة من رواية طرحت في عام 1869 تحمل العنوان نفسه Little Women او المرأة الصغيرة، وهي واحدة من روايات الكاتبة "لويزا ماي ألكوت".

وكانت إطلالة النجمة الشابة خلال حضورها للعرض الخاص للفيلم تحمل طابع الفيكتوري، ويعتبر الفيلم من إخراج المخرج الكبيرة "جريتا جيروج" التي سبق لها الترشح لجائزة الأوسكار أكثر من مرة عن إخراجها لعدد مميز من الأعمال السينمائي أبرزها فيلم "ليدي بير" الذي ظهرت في بطولته أيضا النجمة الأيرلندية الشابة سيرشا رونو، وقد ترشحت سيرشا لجائزة الأوسكار أيضا عن الفيلم نفسه.
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