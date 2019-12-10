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عاجل.. فقدان طائرة عسكرية تقل العشرات في تشيلي

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:27 ص
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فقدان طائرة عسكرية
فقدان طائرة عسكرية
وكالات
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أعلنت القوات المسلحة في تشيلي، فقدان طائرة شحن تابعة لها كانت في طريقها إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية، وكان على متنها 38 شخصا.

 

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، أن الطائرة وهي من طراز "هيركوليز سي 130"، أقلعت في الساعة 4:55 مساء بالتوقيت المحلي، من مدينة بونتا أريناس، وفُقد الاتصال بها بعد فترة وجيزة من الساعة السادسة مساء.

 

وفي بيان صحفي، وقالت القوات المسلحة في تشيلي: "كان على متن الطائرة 38 شخصا، منهم 17 من أفراد الطاقم، و21 من الركاب".

 

وكانت الطائرة في طريقها لأداء مهام الدعم اللوجستي لصيانة منشآت تشيلي العسكرية في قاعدة القطب الجنوبي.

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