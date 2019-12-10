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اليوم.. ترامب يلتقي لافروف في واشنطن

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:50 ص
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ترامب
ترامب
وكالات
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يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، لبحث العلاقات الثنائية.

 

وأفاد البيت الأبيض، بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سينضم لمحادثات ترامب ولافروف.

 

وبحسب قناة العربية، قال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إنّ الثلاثي سيتباحث في "حال العلاقات الثنائية".

 

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، زيارة لافروف إلى واشنطن، التي ستكون الأولى بعد زيارته العاصمة الأميركية في 2017 ولقائه ترمب.

 

وكانت الزيارة الأخيرة للافروف إلى واشنطن والتي التقى خلالها ترمب في المكتب البيضاوي في مايو 2017 قد أثارت الكثير من الجدل حول احتمال كشف الرئيس الأميركي عن وثائق سرية بشأن سوريا.

 

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