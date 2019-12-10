العقد عرفي.. زوجان يتهمان بعضهم بالسرقة في الغردقة

تمكن ضباط مباحث قسم أول الغردقة من ضبط زوج وزوجة "عرفي" سرق بعضهما البعض، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ عرضهما على النيابة لمباشرة التحقيقات.



وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة برئاسة المقدم أسامة مهران رئيس مباحث القسم، من القبض على زوجة وزوجها العرفي بتهمة سرقة كل منهما الآخر واعترفا بالسرقة وأرشدا عن المسروقات.



وكان تلقى قسم أول الغردقة، بلاغا من المدعوة "إيمان م ج" باكتشافها سرقة هاتف محمول ماركة أيفون ودبلة ذهب ومبلغ مالي 2000 جنيه من داخل مسكنها عن طريق المغافلة وتتهم "أحمد م ب" زوجها العرفي.



وتمكنت قوة من ضباط مباحث القسم من ضبطه وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن المسروقات، كما اتهم الزوج الزوجة بسرقة عقد زواجهم العرفي وساعة يد وباور بانك ومبلغ مالي 2000 جنيه، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وأرشدت على المسروقات.



تم تحرير محضر رقم 165652019 جنح قسم أول الغردقة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.