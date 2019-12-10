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بوتين: موسكو ستبذل قصاري جهدها للمشاركة في المسابقات الرياضية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:38 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن موسكو لديها اسس للاعتماد عليها في الطعن في قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) بمنع روسيا من المشاركة في الأحداث الرياضية الكبرى، وهي خطوة قال إنها تنتهك الميثاق الأولمبي.

مُنعت روسيا من المشاركة في أفضل الأحداث الرياضية في العالم لمدة أربع سنوات قبل يوم الاثنين، بما في ذلك الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية المقبلة وكأس العالم لكرة القدم 2022، بسبب التلاعب في اختبارات المنشطات.

وقال بوتين، الذي كان يتحدث في باريس بعد محادثات مع نظيره الأوكراني، إن روسيا ستحلل قرارًا يري إنه ضار بالسياسة وليس في صالح الرياضة.

تصرفت اللجنة التنفيذية لوكالة المنشطات بعد أن خلصت إلى أن موسكو قد وضعت أدلة مزيفة، وحذفت الملفات المرتبطة باختبارات المنشطات الإيجابية في البيانات المخبرية التي يمكن أن تساعد في تحديد الغش في تحاليل تعاطي المنشطات.

كان هذا القرار بمثابة ضربة قوية لأمة تتميز بحضورها القوي في العديد من الألعاب الرياضية، لكن قد تلوثت سمعتها بسلسلة من فضائح المنشطات.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي في قصر الإليزيه في الرئاسة الفرنسية إن استنتاجات (وادا) لا تتضمن أي شكاوى موجهة إلى اللجنة الأولمبية الوطنية الروسية، مشيرا الي انه "إذا لم تكن هناك شكاوى ضدها، فينبغي للبلد أن يتنافس تحت شعار العلم الوطني. هذا مكتوب في الميثاق الأولمبي. ويعني هذا ان قرار (وادا) ينتهك الميثاق الأولمبي. لدينا العديد من الأسباب للطعن في هذا القرار".

وتابع قائلا "يجب أن تكون العقوبة فردية، ويجب أن ترتبط بالفعل المُرتكب... من جانب شخص أو آخر. لا يمكن أن تكون العقوبة جماعية، وتُطبق على أشخاص لا علاقة لهم بتلك الانتهاكات ".

وأضاف "إذا اتخذ شخص ما قرارًا بشأن العقاب الجماعي، فأعتقد أن هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا نفترض أن الأساس لمثل هذه القرارات ليس للاهتمام بنقاء الرياضة الدولية، بل لاعتبارات سياسية التي لا تمت بصلة إلى مصلحة الرياضة أو الحركة الأولمبية ".

وقد قالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، يوم الإثنين، إن الفريق الوطني الروسي لكرة القدم لا يمكنه المشاركة في كأس العالم 2022؛ بسبب عقوبات تعاطي المنشطات، التي تمنع البلاد من الأحداث الرياضية الكبرى لمدة أربع سنوات.

وصرح متحدث باسم الفيفا لـ"رويترز"، بأنه طلب من (وادا) ورابطة الاتحادات الدولية للرياضات الصيفية الأولمبية (الأسوف) توضيح قرارها فيما يتعلق بفرق كرة القدم الوطنية الروسية.

ويمثل قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ضربة قوية لسمعة روسيا الرياضية المشوهة بالفعل وخيبة أمل للرياضيين والرياضيات الروس، الذين لن يكونوا قادرين على الأداء في الألعاب الأولمبية تحت علمهم ونشيدهم الوطني.

تصرفت اللجنة التنفيذية لـ "وادا" في سويسرا، بعد أن خلصت إلى أن موسكو قد تلاعبت بالبيانات المختبرية من خلال زرع أدلة مزيفة وحذف الملفات المرتبطة باختبارات تعاطي المنشطات الإيجابية، التي يمكن أن تساعد في كشف تعاطي المنشطات.

تتورط روسيا، التي حاولت أن تظهر نفسها كقوة رياضية عالمية، في فضائح المنشطات منذ أن كشف تقرير عام 2015، بتكليف من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أدلة على تعاطي المنشطات على نطاق واسع في ألعاب القوى الروسية.
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الكلمات المفتاحية

موسكو تبذل قصاري جهدها للمشاركة في الاعاب الاوليمبية منع مشاركة روسيا في المسابقات الرياضية حرمان روسيا من مونديال 2022

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