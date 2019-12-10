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شرطة هونج كونج تنزع فتيل قنابل مصممة "للقتل والتشويه"

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:09 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قالت شرطة هونج كونج إنها أبطلت مفعول قنبلتين كبيرتين مصنوعتين من المسامير، وصممتا "لقتل وتشويه الناس" في احدث عملية مصادرة للأسلحة خلال ستة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت المدينة، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".

قالت الشرطة، إن القنابل التي عثر عليها مساء الاثنين داخل مدرسة في جزيرة هونغ كونغ كانت "كاملة وتعمل بكامل طاقتها وجاهزة للاستخدام". ولم يكن منشأ القنابل واضحًا.

وأوضحت الشرطة إنه يتم التحكم بها عن طريق موجات الراديو، ليتم تشغيلها بالهواتف المحمولة. كانت تحتوي على 10 كيلوغرامات (22 رطلًا) من المتفجرات العالية والشظايا التي يمكن أن تلحق الأذى. يمكن أن يتم الشعور بهذا الانفجار اذا وقع على بعد 100 متر (ياردة) أو أكثر.

وقال أليك ماكويرتر، وهو ضابط بارز في فرقة المتفجرات التابعة للشرطة، إنه لو انفجرت القنابل، فقد "تقتل او تصيب أعداد كبيرة من الناس".

في يوليو، أعلنت الشرطة عن ضبط حوالي 2 كيلوغرام من TATP، وهي مادة متفجرة، يتم استخدامها في هجمات المسلحين في جميع أنحاء العالم. شملت المضبوطات الأخيرة الأخرى في هونغ كونغ كميات أقل بكثير، 1 غرام فقط، من TATP.

وقد استبعدت زعيمة هونج كونج، اليوم الثلاثاء، مرة أخرى تقديم المزيد من التنازلات للمتظاهرين الذين ساروا في مسيرات سلمية بمئات الآلاف في نهاية الأسبوع الماضي.

تطالب حركة الاحتجاج التي دامت ستة أشهر بخمسة مطالب، بما في ذلك انتخاب كل من زعيم هونج كونج والمشرعين مباشرة والتحقيق بشكل مستقل في تصرفات الشرطة ضد المتظاهرين. وكان المطلب الوحيد الذي تم تلبيته هو سحب تشريع التسليم المقترح الذي أثار الحركة في يونيو.

لكن أوضحت زعيمة المدينة كاري لام أنها لن تتزحزح عن موقفها. وقالت: "بالنسبة للمطالب الأخرى، يتعين علينا فعلًا الالتزام ببعض المبادئ المهمة. إذا كان هناك مطلب معين يتطلب منا أن ننحرف عن القانون، وليس دعم سيادة القانون في هونغ كونغ، أو القيام بأشياء تتجاوز الواقع، لن أوافق على قبول هذه المطالب ".

أحد مطالب حركة الاحتجاج هو العفو عن أكثر من 6000 شخص معتقل، وقالت لام إن ذلك لم يكن ممكنًا من الناحية القانونية.

كانت مسيرة الاحتجاج يوم الأحد في جزيرة هونغ كونغ واحدة من أكبر المسيرات منذ بدء المظاهرات الجماهيرية ضد مشروع القانون الذي تم سحبه الآن، والذي كان سيسمح بتسليم المشتبه فيهم جنائيًا لمحاكمتهم في المحاكم التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي في الصين.

قدر المنظمون مشاركة ما يقرب من 800000 شخص في التجمع. هتف المتظاهرون "خمسة مطالب"، ورفعوا خمسة أصابع.

وقالت لام إن المسيرة "تعكس الحريات التي يتمتع بها أهالي هونج كونج" وأظهرت أن "كل هذه الاتهامات من مختلف الجهات بأننا نقضي على حريات الناس لا أساس لها".
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شرطة هونج كونج تنزع فتيل قنابل احتجاجات هونج كونج

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