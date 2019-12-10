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الإنتر يتمسك بنجم وسط برشلونة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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أشارت تقارير صحفية إسبانية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي سيعاود المفاوضات من أجل ضم النجم التشيلي الدولي ولاعب نادي برشلونة الإسباني أرتورو فيدال، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن النيرادزوري بقيادة أنطونيو كونتي، يصرون وبشدة على ضم فيدال في يناير المقبل.

وكان رئيس نادي برشلونة خوسيه ماريا بارتوميو قد صرح في وقت سابق أن النادي الكتالوني يتمسك بوجود فيدال بين صفوفه حتى نهاية الموسم، بيد أن اللاعب ضجر من الجلوس إحتياطياً مع المدرب إرنستو فالفيردي، إذ بدأ 4 مباريات فقط أساسياً مع النادي في عموم البطولات.

ويريد كونتي التعاقد مع فيدال منذ فرة كبيرة، حيث تزاملا معاً أثناء قيادة كونتي لنادي يوفنتوس في عام 2011، حيث كون شراكة قوية مع النجم المعتزل أندريا بيرلو ولاعب مانشستر يونايتد الحالي بول بوجبا.

وأدت إصابة الثنائي الإيطالي نيكولا باريلا وستيفانو سينسي لحاجة الإنتر للتدعيم في يناير بشكل سريع على مستوى خط الوسط، لمواصلة مشوار الفريق في الدوري الإيطالي الذي يتصدره الآن.

ويلتقي إنتر ميلان مع ضيفه برشلونة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا بملعب سان سيرو.

ولا بديل أمام الإنتر سوى الفوز على برشلونة لضمان الصعود لدور الـ 16 رفقة برشلونة الذي حسم تأهله منذ الجولة الماضية.

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