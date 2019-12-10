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بعد أسبوع من طرحه.. تراجع كبير لترتيب ألبوم سيلين ديون الجديد بقائمة بيلبورد

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:28 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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بعد أول أسبوع من طرحه، شهد ألبوم النجمة سيلين ديون الجديد تراجعا كبيرا في ترتيبه بقائمة مجلة بيلبورد للألبومات الـ 200 الأعلى تحقيقا للمبيعات خلال الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل فإن الألبوم، تراجع من المركز الأول في أسبوعه الأول، للمركز الـ 111 في الأسبوع الثاني، وهو الأمر الذي لم يحد لأي ألبوم ينضم لقائمة ألبومات بيلبورد 200 من قبل.

وكانت قد احتفلت النجمة سيلين ديون بطرح ألبومها الغنائي الجديد Courage، بتجولها في مدينة نيويورك وإحيائها لعدد من الحفلات ظهرت خلالها بأربعة إطلالات مختلفة.

ويعتبر ألبوم Courage الجديد للنجمة سيلين ديون، الألبوم رقم 12 لها الذي تطرحه باللغة الإنجليزية، ورقم 27 في عدد البوماتها الإجمالي.

ويعد ألبوم Courage الجديد، أول ألبوم تطرحه سيلين ديون باللغة الإنجليزية منذ ستة أعوام، وهو من إنتاج شركة الإنتاج الأمريكية Columbia Records.

وسيشمل ألبوم Courage، 16 أغنية جديدة من ضمنها أغنية فيديو كليب Imperfections، وقد أششرفت سيلين على الإخراج الفني لجميع الأغاني بنفسها.

وكان أو إعلان من جانب سيلين ديون عن طرح الألبوم الجديد في يوم 18 من شهر سبتمبر الجاري، ونوهت وقتها عن طرحها لعدد من أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب.

وتخطط سيلين ديون لطرح قريبا أغنيتين جديدتين بعد أغنية Imperfections من ألبوم Courage، هما أغنية بعنوان Lying Down، وأغنية أخرى بعنوان Courage.

وبدأت سيلين ديون الحملة الترويجية لألبومها الجديد Courage، من خلال جولة فنية تحيي خلالها عدد من الحفلات الموسيقية، وقد بدأتها بمدينة Quebec City.

وتعتبر هذه الجولة الغنائية، الأولى لسيلين ديون منذ أكثر من عشرة أعوام، بعد تركها لمحل إقامتها بمدينة لاس فيجاس عقب وفاة زوجها.

وتحظى سيلين ديون برصيد حافل من الألبومات باللغتين الإنجليزية والفرنسية، حيث تمتلك 15 ألبوم غنائي باللغة الفرنسية هم ألبوم La voix du bon Dieu الذي طرح في عام 1981، وألبوم Céline Dion chante Noël الذي طرح في عام 1981، وألبوم Tellement j'ai d'amour الذي طرح في عام 1982، وألبوم Les chemins de ma maison الذي طرح في عام 1983، وألبوم Chants et contes de Noël الذي طرح في عام 1983، وألبوم Mélanie الذي طرح في عام 1984، وألبوم C'est pour toi الذي طرح في عام 1985، وألبوم Incognito الذي طرح في عام 1987، وألبوم Dion chante

Plamondon الذي طرح في عام 1991 وألبوم D'eux الذي طرح في عام 1995، وألبوم S'il suffisait d'aimer الذي طرح في عام 1998، وألبوم 1 fille & 4 types الذي طرح في عام 2003، وألبوم D'elles الذي طرح في عام 2007، وألبوم Sans attendre الذي طرح في عام 2012، وألبوم Encore un soir الذي طرح في عام 2016.


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