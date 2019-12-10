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طرح الإعلان الترويجي الأول لفيلم رايان راينولدز الجديد "free guy" (فيديو)

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:13 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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طرحت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكي توينث سينشري فوكس، الإعلان الترويجي الأول لفيلم النجم رايان راينولدز الجديد free guy على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الإعلان الترويجي للفيلم الجديد الذي يجسد به رايان راينولدز شخصية رجل وجد نفسه محتجزا في لعبة فيديو جيم.

يأتي ذلك في الوقت نفسه الذي احتفل به رايان راينولدز بطرح فيلم جديد لله، حيث يعود النجم الكندي الكبير لأدوار الحركة من جديد من خلال فيلم 6 Underground، المرتقب طرحه نهاية العام الجاري.

ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من العرض الخاص للفيلم بالعاصمة الكوربية الجنوبية سيول، الذي يجسد به رايان راينولدز شخصية قاتل محترف، قام بتزييف حقيقة وفاته، ليعود لينتقم من مجرمون تسببوا في تدمير حياته.

وظهر رايان راينولدز في اللقطات بجانب فريق k-pop الغنائي الكوري الجنوبي، الذي حرض أعضاءه الشباب على حضور العرض الخاص للفيلم.

وقالت الصحيفة، أنه بجانب النجم "رايان رينولدز"، سيشارك في بطولة الفيلم كل من "ديف فرانكو" و"أدريا أرخونا" و"ميلاني لوران"، على أن يطرح الفيلم رسميا بصالات العرض في يوم 13 ديسمبر المقبل.

ووصفت ديلي ميل الشخصية التي يجسدها رايان بفيلم 6 Underground، قريبة من الأدوار البطولية التي سبق وأن جسدها في أفلام "ديد بول" و"جرين لانترن".

ويعتبر النجم رايان راينولدز من الممثلين القلائل الذين سبق لهم العمل بكل من عالم DC السينمائي للقصص المصورة، بتجسيده لشخصية "جرين لانترن"، وكذلك عالم "مارفل" السينمائي بتجسيده لشخصية "ديد بول".

وسبق أن ترددت أنباء قوية عن الربط للمرة الأولى بين عالمي مارفل وأبطال X-MEN السينمائي، على أن تكون افتتاحية هذا الربط بظهور شخصية "ديد بول" ضمن الجزء الثالث المرتقب من فيلم الرجل العنكبوت.
وسيكون ذلك خلال المرحلة الرابعة المرتقبة من عالم مارفل السينمائي، التي تحدد عرض الأعمال التابعة لها خلال عامي 2020 و2021.

وكانت قد أعلنت استوديوهات MARVEL على لسان رئيسها "كيفين فيجي" في شهر يوليو الماضي، ضمن فعاليات مؤتمر "كوميك كون" بمدينة سان دييجو الأمريكية عن تفاصيل المرحلة الرابعة من عالمها السينمائي بكشفها عن اسماء الأفلام والمسلسلات التي ستعرض ضمن هذه المرحلة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن المرحلة ستتضمن 6 أفلام و5 مسلسلات، منها أجزاء جديد تكميلية لأفلام من مراحل عالم MARVEL السينمائي السابقة، والمسلسلات ستكون لشخصيات مشتقة من أفلام المراحل السابقة أيضا.

وفيما يخص الأفلام، تم الإعلان عن أن المرحلة الرابعة ستشهد طرح فيلم SHANG-CHI and the legend of the rings، وسيكون أول فيلم يشهد ظهور بطل خارق من أصول آسيوية في بطولة مطلقة.
وسيكون الفيلم من بطولة "سيمو ليو" و"أكوافينا" و"توني ليونج"، ومن المقرر طرحه بصالات العرض في فبراير2021.

وفيلم THE ETERNALS الذي سيكون من بطولة أنجلينا جولي وريتشارد مادن وكوميل ناجياني، ولورين رايدلوف وسلمى حايك، ومن إخراج كلوي زهاو، ويطرح بصالات العرض في يوم 6 نوفمبر 2020.

ومن المسلسلات، مسلسل THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER، الذي تشتق شخصياته من أفلام CAPTAIN AMERICA، وهو من بطولة أنتوني ماكي وسباستيان ستان، وسيعرض في خريف 2020 على قانة ديزني.

ومسلسل WANDAVISION، الذي تشتق شخصياته من فيلم AVENGERS: AGE OF ULTRONE، وسيكون من بطولة إليزابيث أولسن وبول بيتاني، ويعرض في ربيع عام 2021 على قناة ديزني.

ومسلسل LOKI، الذي تشتق أحداثه من شخصية لوكي من أفلام THOR، ويظهر في دور البطولة النجم توم هدلستون، ويعرض المسلسل في ربيع عام 2021 على قناة ديزني.

ومن الأفلام التكميلية، سيكون ضمن المرحلة الرابعة الجزء الثاني من فيلم DOCTOR STRANGE، الذي يجسد دور البطولة بها النجم بينديكت كومبارباتش، وسيشاركه في بطولة الجزء الجديد النجمة إليزابيث أولسن وسيخرجه سكوت دريكسون، وسيكون الجزء الجديد بعنوان DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS.

وضمن أفلام المرحلة الرابعة، أول فيلم رسوم متحركة تشرف على إنتاجه استديوهات MARVEL بشكل مباشر، وهو فيلم WHAT IF...?، ويشارك في بطولته في أداء أصوات الشخصيات الرئيسية النجم جيفري رايت الذي يؤدي صوت شخصية The Watcher، ويعرض الفيلم على قناة ديزني +، في صيف عام 2021.

ومن المسلسلات أيضا، مسلسل HAWKEYE، الذي تشتق أحداثه من الشخصية التي تحمل نفس الأسم وسبق لها الظهور في أفلام AVENGERS من بطولة النجم جيرمي رينر، ويعرض في خريف عام 2021، على قناة ديزني.

ومما أسعد عشاق عالم MARVEL السينمائي عودة شخصية THOR في جزء رابع من بطولة النجم كريس هيمسورث، بالإضافة لعودة النجمة نتالي بورتمان في دورها الذي ظهرت به كحبيبة شخصية THOR، جين فوستر في الجزء الأول والثاني.

وسيخرج الفيلم الرابع لـ THOR، المخرج تياكا وايتيتي، الذي أخرج الجزء الثالث من السلسلة، وسيكون عنوان الجزء الرابع THOR: LOVE AND THUNDER، ويعرض في يوم 5 نوفمبر 2021.

كما ستتضمن المرحلة الرابعة من عالم MARVEL السينمائي، أول فيلم مخصص لشخصية BLACK WIDOW التي تجسدها النجمة سكارليت جوهانسن، وسيعرض في الأول من مايو 2020.

وأخيرا ستتضمن المرحلة الرابعة طرح مسلسل لشخصية صائد مصاصو الدماء، BLADE، والذي سيجسدها النجم الحاصل على الأوسكار ماهرشالا علي، ولم يتم الكشف عن الموعد الرسمي لعرض المسلسل حتى الآن.



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