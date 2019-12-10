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محمد رمضان ناعيا سمير سيف: "بدين له بالفضل لوقوفه جنبي"

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:59 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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نعى الفنان محمد رمضان، المخرج الراحل سمير سيف، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب رمضان تغريدة قال خلالها: "‏المخرج العظيم الدكتور سمير سيف الله يرحمه ويحسن إليه من حسن حظي اني اشتغلت معاه مسلسل ‎السندريلا 2006 قصة حياة الراحلة ‎سعاد حسني وجسدت فيه شخصية الراحل الأستاذ ‎أحمد زكي الله يرحمهم جميعًا بدين بالفضل لربنا ثم لوقوفه جنبي في بدايتي، الله يرحمك يا دكتور سمير". 

يذكر أن المخرج سمير سيف يعتبر مكتشف النجم محمد رمضان، والذي قال عنه إنه قدمه للشاشة من خلال مشهدين في مسلسل "السندريلا"، لأنه يحمل الكثير من الموهبة.

ودلل سمير سيف في تصريحاته التي أطلقها خلال حضوره ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب على نجاح ونجومية محمد رمضان الآن بأنه نجم ظلّ وراء حلمه رغم العواقب التي واجهها في حياته، منوهًا أنه وقف بجوار المسرح في وقت لم يكن النجوم يقفون فيه على المسرح لأنه شهد نشأته الفنية في بداياته الفنية.

يذكر أن المخرج سمير سيف، توفي أمس الاثنين الموافق 9 ديسمبر، فيما صرح الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، بأن سبب الوفاة يرجع إلى تعرضه لوعكة صحية شديدة.

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على المخرج الراحل غدا في تمام الساعة الثانية ظهرا بكنيسة العذراء مريم أرض الجولف، وسيقام العزاء بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة فى تمام الساعة السادسة مساء.


محمد رمضان ناعيا سمير سيف: "بدين له بالفضل لوقوفه جنبي"
محمد رمضان ناعيا سمير سيف: "بدين له بالفضل لوقوفه جنبي"
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