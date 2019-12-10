"سلملنا على السندريلا وأحمد زكي".. بشري تنعي المخرج سمير سيف بكلمات مؤثرة









ونشرت صورة للراحل، معلقة عليها: "‏وداعا الأستاذ المخرج سمير سيف.. آخر لقاء لنا كان فى مهرجان الأقصر كنت بشوشًا ومرحبًا كعادتك.. تبنيت أجيال كثيرة وتلاميذك عشقوك".



وأكملت: "أفلامك ستظل في الذاكرة وفي الروح والوجدان سلملنا على السندريلا وعلى الأستاذ نور الشريف والساحر محمود عبد العزيز والفيشاوي وأحمد زكي".



يذكر أن المخرج سمير سيف، رحل أمس الاثنين الموافق 9 ديسمبر، فيما صرح نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي بأن سبب الوفاة يرجع إلى تعرضه لوعكة صحية شديدة.



ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على المخرج الراحل غدًا في تمام الساعة الثانية ظهرا بكنيسة العذراء مريم أرض الجولف، وسيقام العزاء بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة فى تمام الساعة السادسة مساء.











نعت الفنانة بشري، المخرج الراحل سمير سيف بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات "تويتر".