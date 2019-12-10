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ترتيب إيرادات الأفلام في السينما الأمريكية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:32 ص
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بوابة الفجر
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احتفظ فيلم الرسوم المتحركة "فروزن2" بصدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي محققا 34.7 مليون دولار.

واحتفظ فيلم الجريمة والإثارة والكوميديا ”أعداء كثيرون“ (نايفز أوت) بالمركز الثاني مسجلا إيرادات بلغت 14.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة دانيال كريج وكريس إيفانز وأنا دي أرماس وجيمي لي كورتيس ومايكل شانون ومن إخراج ريان جونسون.

كما ظل فيلم الحركة والسيرة الذاتية (فورد في فيراري) في المركز الثالث بإيرادات بلغت 6.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة مات ديمون وكريستيان بيل وجون بيرنثال وكاترينا بالف ومن إخراج جيمس مانجولد.

وتقدم الفيلم الدرامي ”كوين وسليم“(كوين أند سليم) من المركز الخامس إلى المركز الرابع محققا 6.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة دانيال كالويا وجودي تيرنر سميث وبوكيم وودبين وكلو سيفيني ومن إخراج ميلينا ماتسوكاس.

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