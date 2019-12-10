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حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:30 ص
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عمرو زكي وأحمد حسن
عمرو زكي وأحمد حسن
الفجر الرياضي
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نشرت بعض الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، خبر وفاة نجم المنتخب المصري ونادي الزمالك، عمرو زكي منذ قليل. 

وتداولت العديد من الصفحات الشهيرة خبر وفاة نجم الزمالك، منذ لحظات، وسط حالة من القلق إنتابت الوسط الرياضي المصري. 

لكن سرعان ما خرج أحد أصدقاء عمرو زكي يدعي وليد الوكيل بالإتصال بعمرو زكي شخصياً وتسجيل صوته وبث فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك. 

وأكد الفيديو أن خبر وفاة زكي مجرد إشاعة ليس لها أي أساس من الصحة 
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