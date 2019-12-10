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"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:11 ص
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أرشيفية
أرشيفية
جرجس ميلاد
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أعلنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الداجنة والحيوانية والأسماك، رفع أسعار اللحوم والدواجن خلال الفترة المقبلة، وكشفت أسباب انخفاض أسعارها خلال الفترة الحالية.

وأوضحت نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الداجنة والحيوانية والأسماك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الاثنين، أن أسعار اللحوم والدواجن في الوقت الحالي أقل من تكلفة الإنتاج؛ وهو ما يثير مشكلات لدى المربين.

وأضافت "محرز" أن أسعار اللحوم والدواجن سترتفع الفترة المقبلة حتى تكون عملية التربية مجزية للمنتج، متابعة: "نحاول مساعدة المربين من خلال بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي لمساعدة صغار المربين على تحسين إنتاجهم".

وأكدت "محرز" أن الوزارة رغم رفع أسعار الدواجن واللحوم، إلا أنها سوف تستمر في محاولة السيطرة على السوق، حتى لا تعود الأسعار ترتفع بشكل كبير ومبالغ فيه.
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