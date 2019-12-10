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الأهلي يكشف موعد عودة نجوم الفريق الإصابة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:46 ص
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سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
السيد علي
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أعلن مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، موعد عودة ثلاثي الفريق المصاب علي معلول وكريم نيدفيد ومحمود متولي.

وصرح سيد عبدالحفيظ أن علي معلول سيعود للتدريبات الجماعية مباشرة عقب مباراة وادي دجلة المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري العام.

فيما أكد مدير الكرة بالأهلي أن الثنائي محمود متولي وكريم نيدفيد سيكون جاهز للمشاركة مع الأهلي خلال 10 أيام.

وتطرق عبد الحفيظ في تصرحاته التلفزيونية، للحديث عن حمدي فتحي حيث قال :"نتواصل معه باستمرار، وحمدي أحد الهدايا التي جاءت إلى الأهلي ليس فنيا فقط وأيضا على المستوى الأخلاقي فهو لاعب يليق بالنادي الأهلي".

فيما إختتم عبدالحفيظ حديثه بالتعبير عن سعادته بمستوى الثلاثي المعار أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وناصر ماهر خاصة بعد أدائهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي توج بها منتخب مصر.
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سيد عبد الحفيظ بث مباشر اليوم الكرة المصرية الدوري المصري الأهلي

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