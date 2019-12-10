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نجمة شهيرة تهدد شقيقتها بالطرد من مسلسلها

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:38 ص
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بوابة الفجر
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صرحت النجمة كيم كارداشيان بأن شقيقتها الكبرى تتجنب التصوير والإجابة عن الأسئلة، في مسلسل "Keeping Up With The Kardashians".

وهددت النجمة كيم كارداشيان، بطرد شقيقتها كورتني كارداشيان من طاقم الممثلين المتواجدين في مسلسل 

وقالت في ذلك: "مهمتنا تقوم على أن نكون منفتحين ونزيهين ونتقاسم الكثير عن أنفسنا، ولكن كورتني لم تكن منفتحة في حياتها الشخصية أمام الكاميرا".

وأضافت: "كل الأيام التي لا تصور فيها كورتني، نحاول أن نتخطى أنا و كلوي هذا الركود، إذا لم نشارك حياتنا، فما هو العرض؟".

وراوغت كورتني منذ بداية الحلقة، عندما سألتها كيم وشقيقتهما الثالثة "كلوي" مراراً عن أمورها الخاصة، فردت كورتني: "أخواتي فضوليات جداً عندما يتعلق الأمر بأي شيء في حياتي، وأنا أحب أن أبقي بعض الأشياء خاصة، أنا لا أحب أن أشارك، كما تعلمون، مواضيع المواعدة".

وبعد أن سئمت كيم من الاتصال بكورتني أصدرت إنذارا بطردها.

واعترفت كورتني وكيم أيضاً بأن هناك صوراً لكورتني مع رجل، لكنهم قالوا إن أختهم رفضت التحدث عن العلاقات ونفتها.

وعندما شعرت كيم وكلوي أنهما لا يعرفان شيئاً عن حياة شقيقتهما، قررتا لحاقها، وعندما علمت قالت كورتني غاضبة لماذا تتدخلون في أموري الخاصة؟.

وأوضحت كورتني أنها كانت تعقد اجتماعاً مع شركائها في موقعها الإلكتروني الخاص "Poosh" بنمط الحياة والأعمال التجارية الإلكترونية، لكنها أضافت أنها إذا كانت ترى شخصًا ما، فإنها تريد أن يحترموا خصوصيتها.

وفي سياق متصل أثارت كورتني كارداشيان، التساؤلات حول علاقتها الغامضة بحبيبها الجزائري السابق، يونس بنجيما، بالرغم من انفصالهما منذ أكثر من عام، حيث ظهر الثنائي سويًا عدة مرات مؤخرًا.


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