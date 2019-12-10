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لوكاكو ومارتينيز يقودان هجوم إنتر أمام برشلونة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:36 ص
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لوكاكو ومارتينيز
لوكاكو ومارتينيز
محمد الصو
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يستضيف ملعب سان سيرو معقل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، مباراة فاصلة لأصحاب الأرض ضد برشلونة الإسباني، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وحسم بطاقة التأهل للدور الستة عشر.

ويطمح إنتر ميلان، في تحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره من أجل حسم بطاقة التأهل الثانية من المجموعة السادسة، دون النظر لمباراة بروسيا دورتموند الألماني وسلافيا براج التشيكي التي ستُقام لحساب نفس الجولة.

موعد مباراة إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني بدوري الأبطال

وتُقام مباراة إنتر ميلان الإيطالي ضد برشلونة الإسباني، ضمن منافسات الجولة السادسة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وكان برشلونة الإسباني، حسم بطاقة التأهل وصدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما يتنافس إنتر ميلان الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني، على البطاقة الثانية حيث يملك كل منهما 7 نقاط بالمجموعة.

ويستضيف بروسيا دورتموند الألماني نظيره سلافيا براج التشيكي، مساء اليوم لحساب نفس الجولة من المجموعة، وتحديد الطرف الثاني المتأهل للدور الستة عشر.

ومن المُنتظر أن يدفع أنطونيو كونتي المدير الفني للإنتر ميلان بعناصره الأساسية حيث يتوقع البدء بكل من:-

حراسة المرمى: هاندانوفيتش
خط الوسط: ستيفان دي فري، وسكرينيار، وجودين، وكاندريفا، وفيسينو، وبيراجي، وفاليرو.
خط الهجوم: بروزوفيتش، وروميلو لوكاكو، ولاوتارو مارتينيز.

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