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محمد الباز يفضح أيمن نور (فيديو)

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:31 ص
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الهارب أيمن نور
الهارب أيمن نور
جرجس ميلاد
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قال الإعلامى محمد الباز، إنه حصل على صور فيديوهات وتسجيلات فضائح للهارب أيمن نور، رئيس حزب الغد السابق، مؤكدا أنه اختلس أموال التبرعات والدعم لصالحه، وقام بشراء فيلا جديدة في إسطنبول.

وأضاف "الباز" خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن أيمن نور لا يساوى حذاء في قدمه، إلا أن ما يفعله من استهداف للدولة، لا يقل على الجماعات الإرهابية الذين يحملون السلاح، مؤكدا أننا أمام شخص ارتضى أن يقود مليشيات إرهابية تحارب البلد، لذا كان لا بد أن التعامل معه كخصم، لأنه يقود جبهة الإعلام المأجور المضلل من الخارج.

وكشف "الباز" عن كذب "نور" قائلا:"بعدما انفرد (90 دقيقة) بتسريب صوتى له، أثناء حديثه مع سمسار عن أنه يشترى فيلا بمليون و300 ألف دولار، خرج هو على حسابه عبر "توتير" ونشر مستندات مدعيًا أن سعر المنزل الذى اشتراه بـ 750 ألف ليرة، لكن بعد دقائق حذف أيمن نور المستندات المزورة، حتى لا يتعرض للاتهام بالتزوير فى تركيا، وهذه فضيحة".

وأكد "الباز" أن أيمن نور إنسان مزور واعتاد خداع الجميع كل يوم، ويصطنع أوراق ليخدع بها الشباب الذين تم نهب أموالهم فى تركيا.

ووجه الباز حديثه لأيمن نور قائلا: "من يخرج أسرارك يا أيمن، شوف من يتنقل ما بين قطر وتركيا وأسبانيا ولندن، وهو من يرشد عليك، وهو مرشد على الجميع وليس أنت فقط، وهو عرض أن يرجع لمصر، إلا أنه تم رفضه، وكنت أنا وسيطه، وأنت تعلمه جيدًا".

وتابع: "ابحث فى آخر 10 أشخاص تلقوا تحويلات في الخارج، وهو واحد من بينهم، مرشدك الذى تشاجرت معه ثم أعدته مرة أخرى، وأنت عندك أكثر من مرشد، لأنك قمت بتسليم بعض العاملين معك للأمن التركى، وقمت بتسليم تقارير أمنية عنهم".
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الكلمات المفتاحية

محمد الباز تركيا أيمن نور

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