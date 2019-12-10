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جوارديولا مرشح للعودة إلى برشلونة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:09 ص
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جوارديولا
جوارديولا
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شائعات عودة الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إلى برشلونة في الصيف المقبل تزداد بشدة مما لاقى ترحيباً خاصاً من جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة.

وأفادت صحيفة La Repubblica العالمية بأن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة رحب بعودة جوسيب جوارديولا إلى صفوف النادي الكتالوني يوماً ما مؤكداً أن المدير الفني لمانشستر سيتي الانجليزي الحالي هو من اختار الرحيل عن برشلونة وستبقى عودته موضع ترحيب من قبل الجميع.

وأوضحت الصحيفة العالمية أن فالنتي والد جوارديولا رحب في الأسبوع الماضي بإمكانية عودة نجله إلى برشلونة كمدير فني فقط وسط معلومات تؤكد أن المدير الفني لمانشستر سيتي يسعى إلى الرحيل عن إنجلترا بسبب سوء نتائج الفريق هذا الموسم وتخلفه بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول.

وذكرت الصحيفة العالمية أن جوارديولا عمل كمدير فني لبرشلونة لمدة أربعة مواسم وتعتبر هذه الفترة واحدة من أبرز الفترات في تاريخ النادي الكتالوني، حيث قاد المدير الفني الإسباني الشاب النادي الكتالوني للفوز بـ 14 لقباً من بينها ثلاثة ألقاب في الدوري الاسباني بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية في الشهر الماضي أن مسئولي بايرن ميونخ عقدوا اجتماعًا سريًا مع أحد الوكلاء من أجل تسهيل التعاقد مع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن ممثلي النادي البافاري التقوا مؤخرًا بالوكيل الإيطالي جيوفاني برانشيني لبحث إمكانية عودة جوارديولا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برانشيني كان مفتاح تعاقد النادي البافاري مع جوسيب جوارديولا فب عام 2013، حيث عمل على تسهيل الصفقة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن جوارديولا مرتبط بعقد مع السيتيزنز حتى صيف 2021 مما يجعل مهمة بطل الدوري الألماني في الموسم الماضي صعبة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن برانشيني يعتبر أحد الوكلاء البارزين بالنسبة للنادي الألماني حيث سبق له المساهمة بقوة في العديد من الصفقات الكبرى لبايرن ميونخ على مدار السنوات الماضية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن بيري شقيق جوارديولا هو من يدير وكالة أعمال جوارديولا إلا أن الأخير اعترف عام 2015 بأن برانشيني كان له الدور البارز في تولي جوارديولا تدريب بايرن ميونخ.

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