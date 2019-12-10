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برشلونة يخطط للتخلي عن نجمه من أجل مارتينيز

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:05 ص
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لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تخطيط برشلونة للتخلي عن نجمه التشيلي أورتو فيدال ضمن صفقة التعاقد مع لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات المقبلة وذلك اعتمادًا على رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان في التعاقد مع نجم وسط البارسا نظرًا لمطالب النادي الإيطالي الكبيرة من أجل التخلي عن مهاجم الفريق مقابل 111 مليون يورو.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة يطمح في إقحام نجمه أرتوروا فيدال ضمن صفقة لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان وذلك بسبب حاجة الفريق الكتالوني للاعب مهاجم بسبي تقدم مهاجمه لويس سواريز في العمر.

وأكدت الصحفية الإسبانية أن برشلونة لا يرغب في تكليف خزينته مبلغ مالي كبير من أجل ضم مارتينيز، حيث أن إنتر ميلان يريد 111 مليون يورو من أجل التخلي عن نجمه الأرجنتيني وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الإيطالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي الكتالوني تريد استغلال رغبة أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان في التعاقد مع فيدال لتدعيم خط وسط الفريق تحديداً أن فيدال سبق وأن صرح بأنه على استعداد للرحيل عن برشلونة في فترة الانتقالات المقبلة في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أنه من المٌتوقع أن يقدم برشلونة عرض مالي بالإضافة إلى تخليه عن فيدال في الصفقة من أجل ضم مارتينيز.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن لاوتارو مارتينيز الذي ارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى برشلونة انضم لصفوف إنتر ميلان من راسينغ الأرجنتيني مقابل 25 مليون يورو.

واستطاع لاوتارو مارتينيز مهاجم الأرجنتين قيادة منتخب بلاده في سبتمبر الماضي لفوز كبير على المكسيك بأربعة أهداف نظيفة في إطار المباريات الدولية الودية للمنتخبات خلال التوقف الدولي.

وسجل لاوتارو مارتينيز 3 أهداف (هاتريك) في 22 دقيقة فقط فيما أحرز باريديس هدفا آخر لتؤكد شبكة سكواكا للإحصائيات أن لاوتارو مارتينيز هو أول لاعب غير ليونيل ميسي يتمكن من تسجيل هاتريك للمنتخب الأرجنتيني منذ يونيو 2015.

وأوضحت الشبكة أن لاوتارو وسيرجيو أجويرو هما اللاعبان الوحيدان اللذان تمكنا من تسجيل هاتريك لكل منهما ضمن آخر 8 هاتريك سجلها المنتخب الأرجنتيني فيما كان ليونيل ميسي هو المسيطر على القائمة مسجلا 6 هاتريك.

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