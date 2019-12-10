إلهام شاهين: "بابا رفض دخولي المجال الفني علشان بتكسف" (فيديو)





خلال حلقتها مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc"









كشفت إلهام شاهين، عن رفض والدها الشديد دخولها المجال الفني في بداياتها.وقالت: "بابا قدم لي في لغات وترجمة ونجحت في امتحان القدرات، لكن انا قدمت في فنون مسرحية من ورا بابا وتوقعت انهم هيسقطوني، لاني معملتش مشاهد وقدمت كنوع من التجربة".واضافت "شاهين" قائلة: روحت البيت على أساس إني خلاص هسقط وبدأت أروح لغات وترجمة، واتفاجئت انهم بعتولي إني نجحت فقولت هروح لغات وفنون من غير ما أواجه بابا لإني مقدرش اتكلم معاه، اتصدمت انه مينفعش الاتنين ولازم حضور بنسبة 75%".وتابعت "شاهين" قائلة: "طبعا عشان أجيب ورقي، لازم أقول لبابا الخوف مكنش من ماما لأنها طيبة قوي وأي حاجة هتبسطني هي معايا فيها".وقالت "الاستاذ كمال ياسين طلب مني إنه يقابل بابا، وفعلا قدر يقنعه قال له إنت خايف عليها من إيه ده مسرح ودورها ملائكي خليها تجرب، لكن بابا كان مصمم ورد عليه بنتي بتتكسف مش هتعرف تمثل ووافق على ثقة إني مش هكمل لكنه فوجئ إني بدأت أكمل.يذكر أن "شاهين" شاركت في العديد من المسلسلات منها بنت افندينا، نونة الماذونة، امراة في ورطة، سامحوني مكنش قصدي، الاحباب والمصير، الشيطان والحب، البركان، نصف ربيع الاخر.وقدمت "شاهين" عدة افلام منها هارمونيكا، القتل اللذيذ، مراهقون ومراهقات، بنات حارتنا، عفريت النهار، يا دنيا يا غرامي، الجنتل، الشيطانة.