مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الثلاثاء 10 / 12 / 2019 بث مباشر

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 10 / 12 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهات الإنتر ضد برشلونة، دورتموند ضد سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة السابعة"





الجونة x إنبي، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.





الإنتاج الحربي x سموحة، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.





مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "الجولة السادسة"





ريد بول سالزبورج النمساوي x ليفربول الإنجليزي، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.





نابولي × جينك، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.





تشيلسي × ليل، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.





بوروسيا دورتموند × سلافيا براج، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.





ليون × لايبزيج، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.





بنفيكا × زينيت، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.





أياكس × فالنسيا، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





إنتر ميلان × برشلونة، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.