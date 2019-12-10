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هبة قطب تكشف أسباب فتور العلاقة الجنسية بين الزوجين (فيديو)

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:02 ص
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هبة قطب
هبة قطب
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كشفت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، أسباب الفتور الجنسي بين الزوجين، مشيرة إلى أن عدم الإبداع في العلاقة والاستمرار على نمط واحد فقط يصيبهما بالفتور.

وأضافت "قطب" خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه عمرو الليثي على قناة "النهار"، أنه يجب على الطرفين إجراء تغيير في المواعيد أو الأماكن والأوضاع حتى يتجنبوا الإصابة بالفتور، موضحة أن كلا الطرفين عليهما دور لكسر الفتور.

وأشارت إلى ضرورة إجراء كشف طبي قبل الدخول في علاقة زواج، حتى يتجنبوا الدخول في مشكلات مع الشريك، مؤكدة أن معظم الأمراض يمكن علاجها إذا تم اكتشافها في بداياتها.

وأوضحت أن سرعة القذف هى عرض وليس مرض، مشيرة إلى أن الاشخاص المتوترين أو الذي لا يشربون ماء بكثرة، يصابون بسرعة القذف وكذلك الإلتهابات في مجرى البول والبروستاتا تسبب سرعة القذف، لذلك يجب استشارة الطبيب.
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الكلمات المفتاحية

هبة قطب سرعة القذف الفتور الجنسي

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